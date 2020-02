J-Lo et Shakira étaient athlétiques comme diable dans le spectacle de mi-temps du Super Bowl

Nous savions qu’il y aurait un athlétisme incroyable au Super Bowl, mais rien ne pouvait nous préparer à la ridicule de Shakira et Jennifer Lopez pendant le spectacle de la mi-temps.

Ce fut une solide 30 minutes de danse non-stop du duo, avec des coups de pied hauts, des sauts, des toboggans, des plongées, des montées et plus de verbes que je ne peux même pas penser à l’heure actuelle. En bref: ils étaient absolument incroyables.

Shakira a 43 ans et JLo a 50 ans. Vous ne pouvez pas me dire que ce ne sont pas les athlètes les plus impressionnants de ce stade ce soir, mon dieu.

– Lindsay Gibbs (@linzsports) 3 février 2020

L’année dernière, nous avons vu Adam Levine devenir un gâchis en sueur de tatouages ​​bouillonnants après avoir essentiellement marché et chanté pendant 20 minutes. Il avait également l’avantage d’être à l’intérieur et pouvait être à moitié nu.

Levine est plus jeune que J-Lo et Shakira, qui ont démoli la maison et auraient pu être les personnes les plus athlétiques sur le terrain toute la nuit. Si vous n’aimez pas cette déclaration, combattez-moi – ou pas, car je m’écchymose facilement.

En fin de compte, le spectacle de mi-temps a prouvé que nous ne devrions plus proposer que des spectacles exclusivement féminins. Il n’y avait absolument rien de décevant à propos de ce que nous avons vu ce soir, ce qui représente bien plus de 90% de la mi-temps du Super Bowl.

Il a statué.