J.R.Smith a également travaillé pour les Lakers lundi

Les Lakers de Los Angeles ont eu une journée bien remplie à Los Angeles lundi, alors que LeBron James a apprécié ses œufs bénédictins au soleil sur Instagram. Deux des collègues de Klutch Sports de LeBron, Dion Waiters, et J.R.Smith, étaient dans le centre de pratique des Lakers pour des entraînements lundi, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times.

Les serveurs étaient pour la première séance d’entraînement plus tôt dans la journée et il aurait été «impressionnant», selon au moins un rapport. Les serveurs, un ancien client du président des Lakers, Rob Pelinka, donneraient aux Lakers un autre porteur de balle et un solide défenseur. Le cas de Smith, bien qu’il ait été absent de la ligue pendant la majeure partie de ses deux saisons, est son palmarès de tir à 3 points aux côtés de LeBron James.

Dans ses quatre séries éliminatoires avec les Cavaliers, Smith a tiré 40,6% de la ligne des 3 points sur un total de 493 tentatives de 3 points. Si les Lakers le signent, l’espoir pour eux est qu’il puisse apporter le même type de tir à 3 points qu’il a montré lors des séries éliminatoires de Cleveland au Lake Show.

