J.R.Smith et Darren Collison, deux cibles potentielles pour les Lakers

Les Lakers de Los Angeles se sont tenus à la date limite des échanges de la NBA, bien qu’ils auraient été impliqués dans plusieurs transactions à travers la ligue. Pendant ce temps, les Los Angeles Clippers ont encaissé leurs jetons pour Marcus Morris de New York le jour de l’échéance et ouvert des places sur la liste pour potentiellement ajouter des joueurs du marché des rachats.

À l’heure actuelle, les Lakers n’ont pas de places ouvertes mais il y a des noms à surveiller en ce qui concerne le marché du rachat qui pourraient les forcer à renoncer à quelqu’un sur leur liste. Selon Kevin O’Connor de The Ringer et Marc Stein du New York Times, le gardien à la retraite Darren Collison pourrait être une cible potentielle des Lakers.

En plus de Collison, J.R. Smith devrait s’entraîner avec les Lakers, comme l’a rapporté il y a quelques semaines Brandon “Scoop B” Robinson, et corroboré par Stein plus tôt dans la journée.

Collison pourrait potentiellement remplir le rôle de gardien de but remplaçant qui a fait la navette entre une collection de gardes sur les Lakers tout au long de la saison. Pendant ce temps, Smith donnerait aux Lakers un tir supplémentaire de 3 points et plus de profondeur sur l’aile pour compléter Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso.

.