Ja Morant consacre la victoire sur les Lakers à un troll sur Twitter

Après avoir retiré le non. 1 tête de série des Lakers de Los Angeles samedi, le gardien des Memphis Grizzlies Ja Morant a dédié sa victoire à un troll Twitter qui a récemment appelé la recrue.

. @ JaMorant a dédié la fin d’une séquence de 5 défaites à un troll Twitter:

“Je suis reconnaissant pour ce gars qui a tweeté et a dit que je n’ai plus ce feu dans les yeux. Ce match était là pour lui.” pic.twitter.com/v2odJgx27p

– SportsCenter (@SportsCenter) 1er mars 2020

Morant a également profité des médias sociaux pour remercier son opposant pour la motivation.

https://t.co/cpEbd2L6PQ@DanielGreer vous remercie https://t.co/JD64V4Wbiv

– Ja Morant (@JaMorant) 1 mars 2020

Pour plus de contexte, voici le Tweet d’un certain Daniel Greer, appelant Morant pour son manque de puce sur son épaule.

J’ai aimé quand Ja avait ce feu dans les yeux. Il n’a pas l’air de le vouloir plus que les autres. #NoChip

– Daniel Greer (@DanielGreer) 29 février 2020

Morant avait certainement ce feu supplémentaire dans son ventre samedi avec le non. 1 tête de série des Lakers de Los Angeles en ville. Le deuxième choix de cette année a mené les Grizzlies à la route 105-88 des Lakers avec 27 points, 14 passes et quatre trois points.

Morant a été agressif tout au long du match et il était clair qu’il voulait vraiment se montrer ce soir. En fait, il a failli mettre ce dunk fou au-dessus du meilleur bloqueur de tirs de la NBA à Anthony Davis, mais a été appelé pour une faute de charge sur le jeu.

La victoire a également brisé une séquence de cinq défaites consécutives pour les Grizzlies. Memphis est revenu de la pause des All-Star en difficulté, ce qui a desserré leur emprise sur le non. 8 place dans la course éliminatoire de la Conférence Ouest.

Cela n’aide pas non plus les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, dirigés par le no. 1 choix global Zion Williamson, ont été sur une lancée ces derniers temps. La victoire de samedi leur donne un peu plus de séparation avec les Pélicans, qui ne sont plus qu’à 2,5 matchs derrière les Grizzlies.

La performance de samedi devrait également donner à Memphis un regain de confiance alors qu’ils se lancent dans les éliminatoires pour le mois et demi suivant. Les Grizzlies ont l’un des calendriers restants les plus difficiles cette saison, tandis que la Nouvelle-Orléans est parmi les plus faciles.

Les Grizzlies auront certainement besoin de Morant pour rester motivés s’ils veulent faire leur première apparition en séries éliminatoires depuis l’ère Marc Gasol-Mike Conley Grit et Grind.