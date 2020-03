Ja Morant dit que LeBron James a été un modèle pour lui

Les Grizzlies de Memphis ont eu le dessus sur LeBron James et les Lakers de Los Angeles samedi. Tout en se battant pour une place en séries éliminatoires dans la Conférence de l’Ouest, les Grizzlies ont été menés par 27 points et 14 passes décisives de la recrue de l’année, le meneur Ja Morant, qui a contribué à assurer la victoire 105-88. James, quant à lui, a terminé avec 19 points, 10 passes décisives et huit rebonds.

Après le match, Dave McMenamin de ESPN a rattrapé Morant qui a expliqué comment LeBron a été un modèle pour lui au cours de sa jeune carrière en NBA.

“C’est un grand frère – le roi”, a déclaré Morant à ESPN lors de l’entretien d’après-match. «Je veux dire, j’ai l’impression que tout le monde sait qui il est. Juste quelqu’un que j’admire, un excellent modèle. Il est unique en son genre. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir un autre LeBron. “

James a ensuite décrit Ja comme étant «super spécial» et a déclaré que «le ciel est la limite pour l’enfant». Morant, âgé de 20 ans, marque en moyenne 18 points et sept passes décisives cette saison tout en tirant 49% du terrain. Après une séquence de cinq défaites consécutives perdue lors de la victoire contre les Lakers, Memphis compte actuellement 29-31 et occupe la huitième place de la Conférence Ouest.

Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont 2,5 matchs de retard sur les Grizzlies pour cette dernière offre de séries éliminatoires avec un peu plus de 20 matchs à jouer. Si Memphis va s’accrocher et rencontrer les Lakers au premier tour des éliminatoires, Morant devra continuer à être spécial. Dans les matchs que les Grizzlies ont remportés cette saison, Ja compte en moyenne 19 points et huit passes décisives pour 52% des tirs. Quand ils ont perdu, il tire 45% avec une moyenne de 16 et six.

