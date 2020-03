Ja Morant écrase les pires Lakers de la saison

Grizzlies de Memphis a approuvé ce matin Los Angeles Lakers l’une de ses pires défaites de toute la saison. La franchise du Tennessee a battu l’Angelina par un résultat de 88-105, l’un des pires scores de course pour ceux de Frank Vogel. Ha Morant Il a mené la victoire et a été nommé MVP du match. Le prix de la recrue de l’année, se rapproche.

Morant a joué près de 34 minutes de rencontre. En eux, il a réussi à ajouter un total de 27 points, 6 rebonds, 14 passes décisives, 1 vol, 10 de 16 en tirs au champ (62,5% TC) et 4 de 6 en triplets (66,7% T3).

En tant que deuxième épée, et très proche d’être au niveau de son partenaire recrue, Jonas Valanciunas a exercé. Le pivot a remporté le match dans la peinture à Anthony Davis après avoir ajouté 22 points et 20 rebonds dans son marqueur personnel. À noter également la performance de Dillon Brooks avec 24 points et 5 rebonds en 35 minutes de jeu.

Du côté des «lakers», aucun des joueurs n’a réussi à faire un match exceptionnel. Le meilleur a été LeBron James avec 19 points, 8 rebonds et 10 passes décisives. Davis n’a pas pu ajouter plus de 15 points et 9 rebonds.

Des joueurs comme Rajon Rondo (2 points en 25 minutes), Alex Caruso (9 points et aucune assistance en 20 minutes), Avery Bradley (6 points en 21 minutes, ou JaVale McGee (2 points en 17 minutes), n’ont pas réussi à soulever un jeu dans lequel les deux principales stars des Lakers se sont trompées.

