Ja Morant estime que Russell Westbrook n’est toujours pas respecté

Tout a fonctionné pour la superstar des Houston Rockets, Russell Westbrook cette saison, quand il a cessé d’en prendre trois et a commencé à se rendre au bulldozer plus souvent. Depuis lors, le meneur des Rockets a connu une saison impressionnante mais relativement calme, enregistrant 27,2 points, 7,9 rebonds et 7,2 passes décisives par match. Le candidat à la recrue de l’année, Ja Morant, en a toutefois pris note. La recrue des Grizzlies a déclaré qu’il pensait que Westbrook était toujours «très irrespectueux» et que les gens le tenaient pour acquis par Tim MacMahon d’ESPN.

“Je veux dire, il a fait en moyenne un triple-double au cours des trois ou quatre dernières années et je suis sûr qu’ils voient ce qu’il fait cette année, mais c’est toujours la même chose.”

Morant a en outre félicité le joueur de 11 ans pour la façon dont il «gère toujours son entreprise». Westbrook, bien que n’étant pas en désaccord, a simplement balayé la source de préoccupation perçue. Le neuf étoiles All-Star a apprécié l’admiration de Morant, mais a déclaré que pour lui, tout ce qui compte est de savoir s’il est satisfait de lui-même.

Dans le match de mercredi soir, Westbrook a renforcé sa revendication tandis que Houston a poursuivi sa quête pour monter en flèche vers une graine supérieure. Avec une déroute 140-112 de Morant et des Grizzlies, l’équipe est maintenant à un match des Los Angeles Clippers, troisième tête de série.

Le joueur par excellence de 2016-2017 a affiché un presque triple double dans le match avec 33 points, 9 rebonds et 8 passes décisives avec un rendement efficace de 15 sur 24 sur le terrain. James Harden, ancien MVP et compagnon de backcourt des Rockets, a également perdu 30 points et 7 rebonds. Les deux mènent maintenant une nouvelle gamme de véritables petites balles composée du P.J.Tucker sous-dimensionné en position centrale.

Contrairement aux prédictions des détracteurs, la stratégie inhabituelle des Rockets leur a maintenant valu cinq victoires consécutives. Ils continueront de prolonger la séquence lorsqu’ils visiteront les Celtics de Boston samedi soir.