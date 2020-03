Ja Morant et les Grizzlies mettent le direct vers les playoffs

Victoire de Grizzlies de Memphis avant Atlanta Hawks par 127-88 qui renforce l’ensemble du Tennessee à la huitième place de la Conférence de l’Ouest. L’équipe qui dirige depuis la banque Taylor Jenkins, avec le jeu choral qui caractérise cette campagne, a remporté une victoire confortable en donnant du repos à son quintette de départ. Jonas Valenciunas était le meilleur avec 15 points et 15 rebonds et le meilleur buteur était Gorgui Dieng, qui a contribué 17 unités de la banque. Rookie Ha Morant, le moteur de ces fabuleux Grizzlies, a terminé la rencontre avec 13 points et 5 passes décisives. Dans les Hawks, mauvais jeu de Apportez jeune, qui est resté à 19 points (5 sur 17 dans les tirs au champ et 0 sur 4 dans les triplets) et 2 passes décisives.

72 points du banc.

9 joueurs en double chiffres.

Quitter le –️ avec un doublage. #GrzNxtGen pic.twitter.com/sICK587Pq5

– Memphis Grizzlies (@memgrizz) 3 mars 2020

