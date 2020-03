Ja Morant et Trae Young prêts à diriger la prochaine vague de NBA – The Athletic

Avant lundi, Ja Morant et Trae Young n’avaient jamais joué un match de basket l’un contre l’autre. Pas pendant les camps de lycée, pas à l’AUA, pas même au collège.

Dans le monde du basket-ball de plus en plus connecté d’aujourd’hui, il est quelque peu étrange que deux choix parmi les cinq premiers choix nés aux États-Unis, qui jouent tous les deux la même position et qui ne sont séparés que d’un an l’un de l’autre, aient dû attendre jusqu’à ce qu’ils rejoignent les rangs de la NBA pour affronter pour la première fois. Mais ils avaient une relation nouvellement établie avant le match de lundi.

Ils se sont rencontrés pour la première fois lors du All-Star Weekend et ont participé au Rising Stars Challenge. Pendant le week-end, ils se sont assis avec Steve Nash lors d’un segment TNT et ont parlé des subtilités de leur position. Une amitié est née de cette rencontre. Ils étudient les jeux des uns et des autres et Morant a commencé à envoyer un texto à Young après les grands matchs.

“Il est l’un des meilleurs gardiens de la ligue”, a déclaré Morant. «Nous jouons la même position. Il voit…

