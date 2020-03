Ja Morant établit un nouveau record d’équipe avec un autre match de 20-10

Ja Morant a aidé les fans de Grind City hoops à apprécier un autre sommet de basket-ball alors qu’il menait les Grizzlies de Memphis à une victoire écrasante contre les Lakers de Los Angeles samedi soir. Cependant, ce que beaucoup n’ont pas compris était le niveau de jeu que la recrue a montré jusqu’à présent cette saison.

Il ne serait pas exagéré de dire que Morant ne ressemble à aucune autre recrue des Grizzlies dans sa courte histoire. En fait, selon Justin Kubatko de Stat Muse, la vedette de Murray State est la première recrue de l’histoire de la franchise à avoir un match consécutif 20-10 pour l’équipe.

Les deux derniers matchs de Ja Morant:

20 PTS, 11 AST

27 PTS, 14 AST

Il est la première recrue de l’histoire de @memgrizz à enregistrer des matchs consécutifs de 20 points et 10 passes décisives. pic.twitter.com/nykAhGZab2

– Justin Kubatko (@jkubatko) 1 mars 2020

Morant était partout sur le terrain pour les Grizzlies samedi. En plus des 27 points et des 14 passes décisives qu’il a accordées, il a également attrapé six rebonds et a lâché le ballon une fois pour attraper le W. .

De plus, ce n’est pas seulement la feuille de statistiques qu’il a essayé de remplir pendant ce match. Il a essayé de donner à Davis l’affaire en planant au-dessus de lui pour le dunk. Alors que AD a eu le dernier rire lorsque Morant a été giflé avec la faute offensive, cela a envoyé un message clair aux Lakers et au reste de la ligue: l’étoile montante des Grizzlies volera clairement et dominera ses adversaires indépendamment de leur position dans la conférence.

Cette victoire n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour les Grizzlies, car ils tentent de se tailler une place en séries éliminatoires. Si Ja Morant continue de jouer de cette façon, il ne fait aucun doute que Memphis jouera au basket-ball des séries éliminatoires en avril.