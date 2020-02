Ja Morant rappelle à Dillon Brooks Derrick Rose

Le gardien des Memphis Grizzlies, Dillon Brooks, dit que le meneur recrue Ja Morant lui rappelle Derrick Rose.

Comme Rose, Morant est un compétiteur qui travaille dur jour après jour pour devenir le meilleur joueur possible. Rose est devenu le plus jeune joueur par excellence de l’histoire de la NBA en remportant le prix à sa troisième saison en NBA avec sa ville natale des Chicago Bulls. L’ancien choix global n ° 1 a accompli cet exploit en travaillant et en s’entraînant religieusement.

Brooks dit que les Grizzles sont entre de bonnes mains avec Morant puisque son éthique de travail est également hors des charts:

«Il me rappelle Derrick Rose», a déclaré Brooks à Brandon «Scoop B» Robinson de Heavy à propos de Morant. “Vous savez, c’est un concurrent. Il rentre tous les jours et fait le travail. Sur et hors du terrain, il met le travail et il comprend qu’il est le chef du serpent et qu’il a pris tout ce qui lui est associé.

“Il est notre joueur de franchise, il peut monter sur le rebord, il peut sauter du gymnase, vous ne l’avez pas vu ce soir mais il peut tirer sur les trois. Mais il doit encore apprendre le jeu, doit encore étudier le jeu un peu plus et comprendre que chacun de ces jeux est un test pour nous de voir où nous en sommes, où nous devons nous améliorer, et comprendre que nous sommes arrivés à ce poste en travaillant dur et en faisant de la compétition à chaque fois que nous sortons sur le sol. »

Morant tente de remporter le prix de la recrue de l’année comme Rose l’a fait en 2009. Ja affiche une moyenne de 17,5 points, 3,4 rebonds et 6,9 passes décisives pour les Grizzlies en 53 matchs. Il tire 48,9% depuis le terrain, 33,6% au-delà de l’arc et 77,5% depuis la ligne des lancers francs.

Morant a la vitesse avec laquelle le Hall of Famer Allen Iverson a joué au cours de sa carrière. Le gardien des Grizzlies, cependant, joue également au-dessus du bord comme Russell Westbrook et MVP D-Rose.