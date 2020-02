Ja Morant révèle ce que Josh Jackson lui a dit lors d’une conversation animée contre Lakers

Josh Jackson tente de relancer sa carrière avec les Grizzlies de Memphis, et il a eu son match le plus impressionnant à ce jour à Los Angeles.

Malgré la défaite des Grizzlies 117-105 contre les Lakers au Staples Center, Jackson a terminé avec 20 points (9 sur 12) en moins de 23 minutes sur le banc – sa première fois marquant au moins 20 points dans un match de la NBA depuis janvier. .6, 2019.

Après que Jackson ait frappé une mise en rotation pour son quatrième panier d’affilée et les derniers points de la nuit tard dans le match, il a partagé un coup de poitrine excité et des mots avec la recrue des Grizzlies Ja Morant, qui a révélé plus tard ce que le non. 4 choix global dit.

Via Omari Sankofa II de The Athletic:

“Il m’a dit qu’il n’avait pas été choisi à cet endroit sans raison”, a déclaré Morant.

Cela fait référence à la rédaction de Phoenix Suns Jackson avec le choix n ° 4 dans le projet de NBA 2017. Les Suns ont inclus Jackson dans un commerce de dumping salarial en juillet dernier après deux saisons décevantes qui comprenaient des infractions répétées à la conduite de la ligue et de l’équipe.

Jackson avait passé la majeure partie de son mandat à Memphis à jouer pour l’affilié de la franchise G League, le Memphis Hustle, avant d’être appelé le 27 janvier à la suite de la blessure à la hanche de Grayson Allen.

Jackson a également bien joué lors d’une défaite contre Sacramento, totalisant 11 points, cinq rebonds et quatre passes décisives en 18 minutes. Ses deux meilleures performances ont peut-être eu lieu lors de la défaite (et en temps de poubelle), mais les premiers retours permettent d’espérer qu’il pourra aider les jeunes Grizzlies alors qu’ils se battent pour détenir la tête de série no 8 de l’Ouest. Comme le souligne Sankofa, en neuf matchs, les Grizzlies marquent 120 points pour 100 possessions avec Jackson sur le terrain – 11 points de mieux que lorsqu’il est sur le banc – et abandonne 4,9 points de moins pour 100 possessions.