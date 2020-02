Jackson: “J’ai l’impression de m’améliorer dans la prise de décisions”

Jaren Jackson Jr est d’être l’un des éléments fondamentaux du bon travail de Grizzlies de Memphis et dans une interview avec Hoopshype, il a réfléchi sur certaines affaires courantes. “Je suis de plus en plus à l’aise avec le rythme du jeu. Je me suis beaucoup amélioré en défense, en tangage et, surtout, en prise de décision. Je ne suis même pas proche du niveau que je peux atteindre, mais les choses vont bien. Nous sommes très motivés.” Avec le déroulement de l’année, personne ne parie sur nous, mais nous montrons une grande personnalité sur le terrain. Nous avons une grande chimie d’équipe et voir comment un groupe de jeunes évolue si rapidement me motive beaucoup à continuer à jouer au meilleur niveau possible “, a-t-il déclaré.

