Jacque Vaughn marque 22 contre Magic

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets.

Bien avant d’être entraîneur-chef de la NBA, Jacque Vaughn a passé deux saisons NBA dans le New Jersey à jouer pour les Nets aux côtés de Vince Carter et Jason Kidd.

Le 13 mars 2005, ce trio s’est affronté contre le Magic, que Vaughn a également entraîné après ses jours de jeu.

Carter a mené l’accusé avec une performance de 33 points sur un tir de 10 pour 19. Il a également renversé 12 de ses 16 lancers francs lors de la victoire des Nets 98-82.

Kidd a marqué 14 points, récupéré 10 rebonds et récolté 10 passes décisives. Le triple-double à pied a également enregistré cinq interceptions.

Vaughn, quant à lui, a marqué 22 points sur un tir de 11 pour 17 (score en pleine boîte).

“Jacque était énorme, exécutant le sol, actif comme diable et Vince atteignant la ligne 16 fois”, a déclaré l’entraîneur-chef des Nets, Lawrence Frank, après la victoire.

Cette victoire marquait le début d’une séquence de cinq victoires consécutives pour les Nets. Avant d’affronter le Magic, le New Jersey les a traînés pour la huitième place au classement de la Conférence Est par cinq matchs. À la fin de la séquence de victoires, les Nets étaient à la traîne des 76ers de Philadelphie n ° 8 par un match.

.