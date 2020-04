Jaden McDaniels pourrait-il glisser vers Thunder au n ° 25?

Malgré la suspension du jeu de la NBA et l’incertitude quant à savoir si la ligue sera en mesure de couronner un champion 2020, le repêchage aura lieu – nous ne savons pas exactement quand.

Pourtant, s’il y a une chose que les front-office et les dirigeants de la ligue ont pu faire depuis que la ligue a suspendu le jeu le 11 mars, c’est regarder un film sur les prospects et faire du scoutisme virtuel. Le repêchage aura lieu une fois que le sort de la saison aura été déterminé, et selon John Hollinger de l’Athletic, le Thunder d’Oklahoma City pourrait être à tapis sur Jaden McDaniels de Washington.

McDaniels a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la classe, certains estimant qu’il avait le potentiel pour être l’un des cinq meilleurs choix en 2020. Hollinger, cependant, n’est pas sûr.

L’ancien cadre des Memphis Grizzlies est d’avis que l’action de McDaniels est tombée au point où il pourrait glisser hors du top 15 et que le Thunder pourrait avoir fait de la jeune aile un projet de promesse il y a deux mois à peine.

McDaniels a glissé plus loin, passant du top 5 de la pré-saison à une place quelque part dans la gamme 15-25 sur de nombreux tableaux en ligne. Cela semble juste. Il est plus un mec potentiel de longueur d’outils que quelqu’un sélectionné pour ses performances, vous pouvez donc comprendre pourquoi sa saison de première année assez horrible n’a pas complètement rempli son projet de stock. Un petit attaquant avec sa combinaison de longueur extrême et de compétences offensives inexistantes peut être trop tentant pour l’Oklahoma City Thunder de passer; il est possible qu’ils lui aient promis il y a deux mois.

Bien qu’il aurait été curieux pour le personnel de Sam Presti de faire une promesse à McDaniels si tôt, il y a beaucoup de choses sur le processus de pré-rédaction que nous ne savons pas, y compris la façon dont les équipes communiquent avec les joueurs et quels types d’idées peuvent être échangées.

L’autre côté de la médaille qui mérite d’être mentionné – le Thunder possède une multitude de choix de repêchage au cours des sept prochaines années, avec le nombre exact de choix de premier tour qui pourraient leur être acquis pouvant atteindre 13. À cet égard, cela pourrait faire sens pour Presti et son personnel de se balancer pour les clôtures et de faire une promesse précoce à une perspective qu’ils pensent avoir un grand potentiel. Il est également tout à fait possible que le Thunder puisse tenter d’emballer un ou deux futurs choix afin de remonter, si nécessaire.

Dans le repêchage de cette année, le Thunder devrait sélectionner quelque part vers le 25e. Le choix exact n’est pas encore connu parce que, techniquement, la saison n’est pas terminée, mais sur la base du classement lorsque la ligue a suspendu le jeu le 11 mars, le Thunder détiendrait le choix du premier tour des Denver Nuggets tandis que son propre choix du premier tour serait envoyé aux 76ers de Philadelphie.

Quoi qu’il en soit, selon le rapport de Hollinger, Oklahoma City a peut-être déjà trouvé son homme. Et son nom pourrait être Jaden McDaniels.

