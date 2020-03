Jae Crowder veut renouer avec Miami cet été

Jae Crowder n’a disputé que 13 matchs avec le Miami Heat, mais le vétéran petit attaquant se sent déjà chez lui.

The Heat a acquis Crowder auprès des Grizzlies de Memphis dans le commerce d’André Iguodala. Crowder, qui devient un agent libre sans restriction cet été, veut renouer avec Heat:

“Je veux vraiment en faire ma maison”, a déclaré Jae Crowder, via Barry Jackson du Miami Herald. «Je me sens à l’aise ici, je me sens à l’aise avec toute l’organisation de haut en bas. Si tout se passe comme prévu, je suis sûr que tout le monde voudrait rester ensemble et construire ce que nous faisons cette année et entrer dans l’année prochaine avec le même état d’esprit. “

Crowder gagne 7 815 533 $ cette saison, la dernière année de son contrat. Il a signé un contrat de 35 millions de dollars sur cinq ans avec les Boston Celtics à l’été 2015.

Depuis lors, Crowder a joué pour les Celtics, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz, Grizzlies et Heat.

En 13 matchs avec Miami, Crowder affiche une moyenne de 11,9 points, 5,8 rebonds et 2,0 passes décisives en 28,7 minutes par match. Il tire 43,9% depuis le terrain, 39,3% au-delà de l’arc et 76,9% depuis la ligne des lancers francs.

Le Heat est passé de 41 à 24 avant que la NBA ne suspende la saison mercredi. Les stars du jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont le coronavirus.

Crowder, qui n’a pas été repêché hors de Marquette, a des moyennes de carrière NBA de 9,5 points, 4,1 rebonds et 1,5 passes décisives. Nous verrons si les Heat ont intérêt à ramener Jae à South Beach pour 2020-2021.