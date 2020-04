Jahmi’us Ramsey fournit des prises de vue indispensables

Avec la NBA dans une suspension indéfinie, Sixers Wire termine une série de 10 parties mettant en évidence les meilleures options de projet réalistes pour les Philadelphia 76ers avec le 22e choix. Il y a eu beaucoup d’options pour répondre aux besoins tels que le point de sauvegarde, le banc de score et une option stretch 4. Nous terminons avec un gars qui a le plus grand besoin de tous: le tournage.

Si vous avez manqué d’autres profils provisoires, assurez-vous de les consulter.

Le profil de repêchage de dimanche met en évidence un gars qui a été une option de repêchage très populaire auprès des Sixers à 22 ans, mais il a tiré sur des tableaux de repêchage. Si ce gars est là à 22 ans pour Philadelphie, ils ne peuvent pas le laisser glisser.

Jahmi’us Ramsey, Texas Tech

Ramsey a tiré un ridicule 42,6% de la profondeur pour les Red Raiders alors qu’il marquait immédiatement la profondeur. Pour le tournage défié Sixers, c’est le type de tir qui pourrait faire de lui un starter immédiat au niveau NBA. Les Sixers le feraient probablement sortir du banc au départ, mais en raison de l’idée de faire sortir Al Horford du banc, cela pourrait faire de lui un démarreur tout de suite.

Défensivement, il a une envergure de 6 pieds 10 et cela l’aidera sur le périmètre, mais il a ses défauts. Il ne bouge pas vraiment bien ses pieds et il doit travailler sur sa défense pick-and-roll, mais l’envergure est ce qui fait de lui une perspective intrigante à cette fin.

L’expert en draft Bryan Kalbrosky chez Rookie Wire, Ramsey est sélectionné par l’Orlando Magic au 15e rang.

Le front-office d’Orlando est depuis longtemps obsédé par l’envergure, ce qui pourrait les attirer vers Jahmi’us Ramsey de Texas Tech. La perspective de 6 pieds 4 pouces serait l’un des gardes les plus longs de la NBA, avec une envergure de 6 pieds 10 pouces. Même s’il ne devient jamais un gardien de point de départ, le Big 12 Freshman of the Year peut être un tireur ponctuel précieux sur le banc. Particulièrement compte tenu du fait qu’Orlando pourrait perdre DJ Augustin et Michael Carter-Williams au profit de l’agence libre, Ramsey fournirait de la profondeur pour rendre ces pertes potentielles moins impactantes.

Les Sixers ont besoin d’un gars qui peut espacer le sol et c’est le luxe que Ramsey donnerait à cette équipe. De plus, Josh Richardson pouvant entrer en agence libre en 2021 s’il n’exerce pas son option de joueur, l’équipe a un remplaçant pour lui. Il y a une chance qu’il ne soit pas là à 22 ans, mais Philadelphie pourrait échanger – ce qu’ils n’ont pas peur de faire – et l’attraper. Il offre également une polyvalence capable de bien jouer l’un ou l’autre des points de garde.

Il a obtenu en moyenne 15,0 points et 4,0 rebonds pour Texas Tech tout en étant nommé recrue de l’année dans le Big 12. De toute évidence, le jeune homme n’a pas peur du moment et il serait un énorme membre de cette équipe pour les années à venir. Il est le meilleur joueur de l’équipe.

