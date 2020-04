Jahmi’us Ramsey se moque à nouveau de Sixers en raison de problèmes de productivité

Le monde du sport est en suspens en ce moment en raison du nouveau coronavirus et il affecte le basket-ball de manière considérable. Non seulement les éliminatoires étaient censées avoir lieu en ce moment, mais le tournoi NCAA a été annulé et cela a affecté la façon dont les équipes se préparent pour le repêchage de la NBA.

Pour les Philadelphia 76ers, ils connaissent leurs besoins avant ce repêchage. Ils ont besoin de tirer et ils ont besoin d’un certain score au banc. Il y a eu deux joueurs qui ont été les plus liés aux Sixers et ces deux seraient Jahmi’us Ramsey et Kira Lewis Jr. Le défi pour le directeur général Elton Brand et la société est qu’ils n’ont pas de cassette de tournoi NCAA et qu’ils ne peuvent pas non plus avoir des séances d’entraînement individuelles avec n’importe qui, donc tout choix est un vrai pari.

Sam Vecenie de l’Athletic a les Sixers sélectionnant Ramsey à 22 ans dans son dernier projet de simulation, mais encore une fois, il est difficile de vraiment juger ces nouveaux joueurs sans le bénéfice du tournoi et des entraînements individuels. Vecenie a écrit sur Ramsey:

Je suis un peu moins enthousiaste à propos de Ramsey que certains ne le semblent. Est-ce qu’il fait assez d’autres trucs en dehors de marquer sur des pulls? Et de façon réaliste, j’ai quelques questions sur sa capacité à le faire à un niveau élevé. Environ 68 pour cent de ses points la saison dernière ont été tirés à la pause ou au lancer. Il n’est pas particulièrement habile en tant que tireur au dribble, après avoir atteint un pourcentage effectif de 33,3. En plus de cela, il n’a réalisé que 64% de ses tirs répulsifs. Maintenant, il est très utile de tirer sur la capture. Mais dans quelle mesure sommes-nous certains qu’il ne s’agit pas d’un petit théâtre, étant donné que Ramsey n’était pas exactement connu comme un tireur entrant au collège?

Ramsey a été nommé la recrue Big 12 de l’année 2019-2020 et il a réussi 42,6% des tirs au but en 5,2 tentatives par match en 27 matchs. Le défi pour lui sera de trouver des places sur le sol pour réussir. Peut-être que regarder une cassette sur JJ Redick lui fera du bien dans ce domaine.

Vecenie a ajouté:

Ramsey est fort et a une capacité formidable en tant que pilote à attaquer les fermetures. Si le tournage se traduit, je pense qu’il va être vraiment utile en tant que pilote qui fait jouer les jeux dans des réglages ponctuels. Mais il a vraiment besoin d’améliorer son intensité défensive, ainsi que sa capacité à faire les bonnes lectures et passes. Le processus d’avant-projet aurait probablement aidé Ramsey, car il aurait pu montrer son athlétisme ainsi que sa capacité de tir. Il s’est vraiment aidé l’année dernière devant les équipes de la NBA dans les pratiques d’exposition qui étaient la Jordan Brand Classic, donc son jeu est parfait pour ces types de paramètres. Et peu importe ce que je pense, les équipes de la NBA sont très intéressées et le voient comme un jeu intéressant à cause de cet athlétisme. Sur la base des commentaires actuels, sa gamme commencera à l’adolescence et je serais surpris s’il sortait du premier tour. Et pour les 76ers, ils ont besoin d’un gardien créatif qui peut également abattre des tirs. Si vous croyez qu’il est capable de le faire, c’est une solution.

Ramsey apporte ce dont l’équipe a besoin en ce moment et c’est le tournage. L’équipe a désespérément besoin de tirs pour espacer le sol et il peut être ce type. Le vrai besoin est de trouver un gars qui peut attraper et tirer pour eux et il correspond à ce projet de loi. Bien sûr, il ne pourra pas vraiment tirer ses coups du dribble, mais il n’en aurait pas vraiment besoin dans cette équipe.

