Isolé dans sa maison comme la grande majorité de l’humanité, mais avec du travail, beaucoup de travail à faire. C’est donc Pau Gasol, comme il l’a expliqué dans une interview à «El País», où il indique qu’il tente de se remettre de la blessure qu’il a subie il y a un an.

23/03/2020 à 10:31

CET

SPORT.es

“J’espère que dans les prochaines semaines, je recevrai de bonnes nouvelles lorsque nous ferons les tests pour vérifier l’état de l’os”, a expliqué le pivot, qui “progresse” dans sa récupération. “J’ai hâte de rejouer”dit-il.

Gasol, qui n’a plus besoin des béquilles ou de la botte orthopédique, travaille dans “la piscine domestique” car “je ne peux toujours pas faire un indice” car “l’os doit montrer une solidification totale pour augmenter la charge”, bien qu’il déclare que il est “inévitable de penser au retrait. Je m’occupe de cela depuis plus d’un an et j’aurai bientôt 40 ans, donc c’est certainement dans mon esprit. “

Mais tout n’est pas mauvais dans la blessure, car en plus de la reprise il a d’autres soucis. “Je profite également maintenant pour me concentrer sur la Fondation Gasol, sur d’autres projets hors-piste et aussi réfléchir à ce que pourrait être ma prochaine étape professionnelle, mes prochains défis”

L’escouade de jeunes catalans a également évoqué la pandémie mondiale que nous vivons avec le coronavirus. “La priorité est de le surmonter entre tous. Tout le reste est secondaire. C’est un moment où, en tant que société, en tant que pays, en tant que monde, nous devons être très responsables, suivre les recommandations de l’OMS et de nos gouvernements et gagner la bataille contre virus. “

La mort tragique de Kobe Bryant

À plus d’une occasion, les deux Gasol comme Bryant ils s’étaient montrés respectueux et affectueux. La mort de Kobe Ce fut un choc pour tout le monde en basket-ball, mais surtout pour ses proches. “Ce fut un énorme choc, une douleur et une perte presque impossible à exprimer avec des mots. C’est quelque chose qui prendra du temps pour continuer à s’assimiler et à surmonter progressivement”, a-t-il déclaré. “Il nous a laissé une philosophie de vie et des valeurs que je garderai toujours à l’esprit.”

.