“J’ai perdu l’odorat”

Le premier joueur NBA infecté par un coronavirus, Rudy gobert, a contacté ses followers via les réseaux sociaux pour les informer de sa situation actuelle. Le joueur de l’Utah Jazz, qui a déclaré qu’il “aurait dû prendre la menace Covid-19 plus au sérieux”, souffre d’une des dernières caractéristiques connues de la maladie.

23/03/2020 à 11:24

“Je voulais juste vous mettre à jour sur mon évolution. La perte de l’odorat et du goût est certainement l’un des symptômes. Je n’ai rien senti pendant quatre jours “, écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Cette déclaration donne plus de force aux dernières recherches indiquant que la perte d’odeur et de goût est l’un des symptômes du coronavirus. Le président de la British Rhinology Association, Claire HopkinsCela a été déclaré le 20 mars. “C’est un signe d’infection et toute personne qui développe ces symptômes devrait s’isoler. Cela pourrait ralentir la transmission et sauver des vies.”

Le positif de Gobert arrivé quelques minutes avant le début du duel entre l’Utah Jazz et le Thunder le 12 mars, une rencontre qui finit par être suspendue et qui conduit à

.