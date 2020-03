Jalen Rose ne veut pas de récits impliqués dans LeBron James vs Giannis Antetokounmpo MVP talk

Parler de LeBron James se levant rapidement alors qu’un candidat potentiel MVP a inondé le cycle des nouvelles après que les Lakers de Los Angeles aient obtenu des résultats impressionnants contre leur plus grande compétition. James a battu Giannis Antetokounmpo vendredi avant de réaliser une performance similaire contre Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers dimanche – remontant rapidement dans la course MVP dans le processus.

Cependant, Jalen Rose d’ESPN ne veut pas qu’un récit obscurcisse ce qui pourrait être une course plutôt historique pour le prix très convoité:

“Chaque fois que quelqu’un plaide pour LeBron James, faisons-le sans parler de son âge”, a déclaré Rose. “Non, n’en faisons pas une histoire. Parlons de la façon dont ils jouent au basket.

«Ce qui finit par arriver, c’est que nous devenons tellement nostalgiques de savoir qui a la meilleure saison. Ces deux gars connaissent des saisons incroyables, mais en ce moment, Giannis a l’avantage. Les Lakers ferment leurs portes. Les Lakers pourraient finir par avoir le meilleur record de la NBA. Si cela se produit et qu’il joue comme il joue, LeBron James à ce moment-là obtiendra probablement mon vote. »

“N’en faisons pas une histoire. Parlons de la façon dont ils jouent au basket.” @ JalenRose ne veut pas entendre parler de récits. pic.twitter.com/yTa73Ox3qj

– Get Up (@GetUpESPN) 10 mars 2020

Les gens ont rapidement injecté le récit de l’âge dans cette discussion MVP, ou pire encore, invoquent le décès de Kobe Bryant comme motif alternatif pour expliquer pourquoi James mérite le prix. Prenons, par exemple, Dave McMenamin d’ESPN:

Invoquer Kobe à des fins de campagne MVP est une décision malheureuse pic.twitter.com/pENtJGtm0L

– Duncan Smith (@DuncanSmithNBA) 9 mars 2020

Il reste que Antetokounmpo a été en tête pendant la majeure partie de la saison NBA 2019-2020, et ce n’est que jusqu’à présent que LeBron James a fait surface en tant que challenger légitime:

Puisque les gens ont apparemment effacé les 3,5 derniers mois de leur mémoire, je me suis dit que je mettrais les choses en perspective. Voici à quoi ressemblerait mon Top 5 pour MVP en ce moment.

Remarquez comment Giannis détient une solide avance dans pratiquement tout ce qui mesure l’impact d’un joueur sur le terrain? Ouais. pic.twitter.com/ambVktbdqJ

– Shane Young (@YoungNBA) 10 mars 2020

Antetokounmpo connaît une autre saison monstrueuse. Alors que James suit de près, dire qu’il a dépassé Giannis en tant que favori pour le prix est un bond, c’est le moins qu’on puisse dire.

Il y a une viabilité infaillible pour James de terminer avec son cinquième prix MVP et son premier depuis 2013, mais il devra en montrer plus au cours des derniers matchs de la saison pour faire tomber le MVP en titre de son trône.