Jalen Smith offre la capacité d’étirement 4 nécessaire

La NBA est dans une suspension indéfinie en raison de la pandémie mondiale actuelle de coronavirus et elle a la majorité de l’attention des gens retirée de l’état actuel de la ligue à l’avenir. Les Philadelphia 76ers ont le 22e choix au repêchage de la NBA 2020 et de nombreuses options peuvent les aider en ce moment.

Ceci fait partie 8 de cette série en 10 parties et si vous en avez manqué dans le passé, vous pouvez les consulter ici:

Ce projet de profil met l’accent sur un besoin immédiat des Sixers qui les aiderait immédiatement. Comme tout le monde l’a compris, le duo Al Horford-Joel Embiid a été un peu une épave offensivement et il y a eu des suggestions commerciales avec le nom de Horford attaché à tout cela. Dans le cas très improbable où les Sixers déménageraient Horford, ils auraient besoin de quelqu’un pour occuper sa place.

Jalen Smith, Maryland

Les Sixers ont expérimenté le déplacement de Horford sur le banc cette saison, mais ils n’ont pas un gros échantillon en raison de blessures et de la suspension de la ligue. Jouons hypothétique ici et disons qu’ils veulent continuer à le faire sortir du banc lorsque le jeu reprend, c’est là qu’un gars comme Smith entre en jeu.

Il mesure 6 pieds 10 pouces et peut tirer le ballon. Il a une certaine portée sur la ligne des 3 points qui obligerait les adversaires à le respecter et, espérons-le, à emporter les équipes doubles qu’Embiid reçoit tous les soirs. Il a récolté en moyenne 15,5 points, 10,5 rebonds et 2,4 blocs tout en tirant à 36,8% des profondeurs en deuxième année pour les Terrapins cette saison. Il peut être une très belle pièce pour cette équipe, que ce soit sur le banc ou potentiellement en tant que starter.

Chez Rookie Wire, Bryan Kalbrosky a envoyé Smith aux Boston Celtics avec le 26e choix. Kalbrosky écrit:

Les Celtics pourraient utiliser plus de taille, et Jalen Smith du Maryland pourrait être un projet attrayant pour l’organisation. En deuxième année, il a en moyenne 15,5 points et 10,5 rebonds par match tout en bloquant 2,4 tirs par match. Smith était également un tireur à 3 points étonnamment impressionnant, réussissant un tir par match depuis au-delà de l’arc tout en tirant à 36,8% à longue distance. Il est une étude de cas pour le nouveau grand homme 3-D et pourrait jouer un rôle précieux sur le banc à Boston.

L’expérience Horford a aidé les Sixers de bien des façons. Il a aidé Philadelphie à devenir une équipe défensive d’élite et ils ont maintenant une police d’assurance légitime dans le cas où Embiid ne peut pas jouer, mais l’offensive a beaucoup lutté. Si les Sixers veulent garder Horford, et il semble qu’ils n’auront pas le choix en raison de son contrat, tant pis, mais ils ont besoin de tirer sur le point d’attaque.

Smith correspond à cette facture et en plus de cela, il a en moyenne 2,4 tirs bloqués pour le Maryland en deuxième année. Il a le potentiel pour être un démarreur légitime au niveau suivant. Peut-être pas un All-Star comme Horford, mais il peut certainement être un élément incontournable de la rotation de l’entraîneur Brett Brown.

.