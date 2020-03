Jamal Murray, après la fuite de sa sex tape: “J’ai été piraté”

Avec la NBA en pause et les joueurs confinés, la plupart des nouvelles actuelles qui sortent sont des dons qu’ils font à certaines organisations, des vidéos de formation ou de jeu et rien d’autre. Cependant, au cours du week-end, la controverse a éclaté sur Instagram de Jamal Murray.

Dans ses histoires Instagram, le joueur du Denver Nuggets Il avait publié une vidéo interdite avec son partenaire ayant des relations sexuelles et ignorant clairement la “distanciation sociale” prêchée aux États-Unis et dans le reste du monde. La vidéo a ensuite été supprimée, mais Murray n’a pas pu empêcher de nombreux utilisateurs de l’enregistrer et d’inonder le réseau d’images.

Murray a profité de son Twitter pour s’excuser auprès de ses fans et déclarer que “mon compte a été piraté et je travaille actuellement sur le problème” en plus de remercier ses fans. Sa petite amie, quant à elle, vous a demandé de supprimer la vidéo si quelqu’un en avait encore une copie, mais n’a pas eu beaucoup de chance.

Avant tout, je voudrais m’excuser auprès de mes fans. Mon compte a été piraté et travaille actuellement sur le problème. Merci —-

– Jamal Murray (@ BeMore27) 22 mars 2020

