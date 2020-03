Jamal Murray détruit DJ Wilson avec un slam vicieux

Les Denver Nuggets avaient désespérément besoin d’une étincelle contre les Milwaukee Bucks au troisième trimestre. Heureusement, le meneur Jamal Murray a été en mesure d’obliger.

Murray a réussi à jeter un dunk vicieux sur l’attaquant DJ Wilson, envoyant le banc et la foule dans une frénésie.

Jamal Murray vient de BODYBAGGED DJ Wilson 😳 pic.twitter.com/iVj9akKnOz

– ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 10 mars 2020

Bien que le dunk fera sans aucun doute son tour sur les réseaux sociaux, il a finalement été qualifié de faute offensive sur Murray et le panier n’a pas compté. Bien qu’il y ait toujours un débat sur l’appel, il ne fait aucun doute que la pièce était exactement ce dont les Nuggets avaient besoin pour mettre les fans sur pied.

Pendant ce temps, les officiels recevront certainement leur juste part de critiques pour avoir lancé un appel à un tel dunk controversé. Leur performance a été l’un des titres les plus tumultueux de la saison NBA 2019-2020, il est donc sûr de dire que les Nuggets et Jamal Murray ne recevront pas de critiques positives de si tôt.

