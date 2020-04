James admet la possibilité que la saison ne reprenne pas à cause du coronavirus

La star des Lakers de Los Angeles LeBron James considère que ce ne serait pas une grande fin de saison pour lui s’ils n’avaient pas la possibilité de conclure le championnat de la ligue, l’un des meilleurs qu’il ait jamais fait.

Parlant à Sports Illustrated, eLe jour où les éliminatoires devaient commencer, James a noté qu’il envisageait qu’il n’y aurait pas de fin à ce championnat.

Il y a cinq semaines, James et les Lakers étaient au centre de l’actualité et de la conversation en NBA, lorsque l’équipe avait 49-14 ans et était la meilleure équipe de la Conférence Ouest.

A pour le titre

James était au milieu de l’un des les meilleures saisons d’une carrière déjà légendaire de trois titres de champion et de quatre titres de joueur le plus utile (MVP).

Mais le 11 mars, après que le centre de jazz d’Utah, Rudy Gobert, de France, eut été testé positif pour le coronavirus, la saison NBA a été suspendue.

Vendredi dernier, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré: “Il n’y a toujours pas de calendrier pour le retour de la saison, il y a donc beaucoup d’incertitude. concernant l’évolution de la pandémie de coronavirus. “

Ce qui précède, après les États-Unis est actuellement l’épicentre de la pandémie avec près de 717 000 cas et plus de 33 000 morts au samedi après-midi

