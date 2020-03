James Dolan s’apprête à poursuivre la médiation Charles Oakley

Malgré des tests récemment positifs pour le coronavirus, il est rapporté que le propriétaire de l’équipe des New York Knicks James Dolan a toujours l’intention de participer à la réunion de médiation prévue entre lui et la légende des Knicks Charles Oakley. C’est via Michael McCan de SI.

Le programme de Dolan cette semaine n’est pas entièrement de son choix. Au moment d’écrire ces lignes, Dolan devait participer à une conférence téléphonique ordonnée par le tribunal à 10 heures du matin mardi avec le groupe suivant: ses avocats, les avocats d’Oakley et Oakley lui-même. L’appel sera supervisé par le médiateur Charles Ramos, un juge de New York à la retraite.

L’objectif de cette réunion est d’essayer de trouver un terrain d’entente entre les deux camps, enraciné dans le tristement célèbre incident de 2017 à Madison Square Garden qui a vu Oakley expulsé par le personnel de sécurité lors d’un match des Knicks.

Selon le rapport, le propriétaire des Knicks reste suffisamment en forme pour travailler malgré la contraction du virus, c’est donc au moins un bon signe en ce qui concerne sa santé globale.

Nous vivons à une époque sans précédent avec la pandémie actuelle de coronavirus qui prend le monde entier d’assaut. Peut-être que le fait que nous nous unissions tous pour essayer de vaincre un ennemi commun ramollira le cœur des camps de Dolan et d’Oakley. Bien que la prémisse puisse être très inhabituelle, cette réunion de médiation portera peut-être ses fruits et les deux camps pourront enfin passer à l’amiable de l’un des incidents les plus perplexes de l’histoire du MSG et des Knicks.

Dolan reste dans nos prières car nous espérons qu’il sera en mesure de retrouver sa pleine force le plus tôt possible.