James Harden a le plus de reculs à 3 points de la NBA cette saison

La star des Houston Rockets, James Harden, a affiné son sauteur au point où il sera sans doute synonyme de mouvement après avoir joué.

Le pull breveté fait partie de son héritage, et cette saison, Harden a continué à mettre les défenseurs sur ses talons avec ses dribbles de pull-back hypnotisants.

Selon Kirk Goldsberry d’ESPN, Harden a réussi le plus de reculs à 3 points (195) en NBA cette saison, Luka Doncic et Damian Lillard complétant les trois premiers. Harden a le quatrième pourcentage le plus élevé de 3 points sur les sauteurs stepback, tirant 37% sur ces coups. Lillard, le cinquième meilleur marqueur de la ligue, a le pourcentage le plus élevé avec 42%.

Harden a été astucieux avec le pullover stepback ces dernières années, en utilisant le pullover pour endormir les défenseurs. Avec ses habiletés de maniement du ballon, il lui laisse amplement d’espace pour se retirer.

En tant que meilleur buteur de la ligue, Harden possède un arsenal offensif profond. Et bien qu’il en ait sa version, d’autres joueurs ont mis leur propre spin en mouvement.

Doncic aime exécuter son stepback du haut de l’arc ou près du côté gauche du sol. Lillard peut à peu près le tirer de n’importe où, mais l’un de ses meilleurs domaines est au sommet de l’arc.

Les Rockets joueront à Orlando Magic à Houston dimanche à 19 h. EST.

