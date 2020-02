James Harden affirme que Russell Westbrook est dope

Dites le nom de Russell Westbrook dans un jeu d’association de noms et des mots comme athlétique, déchaîné, tous azimuts et intense vont bientôt sortir de la bouche de tout le monde. En arrivant aux Houston Rockets, James Harden voulait que la ville qu’il appelle maintenant chez lui pour voir un autre côté de son nouveau partenaire dans le crime.

C’était une journée humide en août, alors que The Beard s’apprêtait à conclure JH-Town, une tradition lancée par Harden et son entourage dans l’espoir de redonner à la communauté qui le soutient depuis près de 10 ans. Il avait utilisé vendredi comme scène parfaite pour faire ressortir Westbrook lors du concert de charité au Revention Music Center, avec des amis proches dans le jeu de rap, dont plusieurs sont des noms connus: Meek Mill, Travis Scott et YG.

Il ne fallut pas longtemps avant que Meek Mill ne s’arrête pour parler du commerce explosif qui a envoyé Westbrook à H-Town, une occasion que Harden a utilisée pour mettre Westbrook sur scène et l’a rapidement fait danser et rire, chanter avec certains des plus grands rappeurs les coups.

“Oui, c’était bon pour lui”, a déclaré le garde des Rockets à Kelly Iko de The Athletic. «Il a passé un très bon moment. Il est à l’aise où qu’il soit, donc ce n’est pas un problème. Je voulais juste faire ressortir un peu sa personnalité. Tout le monde voit Russ comme le gars en colère sur le terrain, le gars qui joue à fond. Mais en dehors du terrain, il est stupide. C’est donc excitant et je veux que tout le monde le voit. “

Harden a prouvé que Westbrook peut être joyeux et divertissant en plus du basket-ball – un côté que peu de gens avaient déjà vu auparavant. Sa réputation d’entrevues maladroites et courtes est la seule fenêtre récente de son personnage hors du terrain, mais ce concert – en dépit d’être dans les coulisses – a fait savoir à Houston qu’il y avait quelque chose de différent avec ce duo All-Star.