James Harden aurait aimé Russell Westbrook en tant que leader vocal

Le mois de janvier a été celui de la transition des Houston Rockets.

Au cours des huit derniers matchs, la star de la zone arrière James Harden a connu ce qui pourrait être sa plus grande chute de tir en huit saisons à Houston.

Il mène toujours la NBA de loin avec une moyenne de 36,1 points par match cette saison, mais lors de ses neuf derniers matchs, Harden affiche une moyenne de 27,3 points sur seulement 33,3% de tirs sur le terrain et 22,3% sur 3 points.

En 34 matchs avant la récente récession, le joueur par excellence 2018 était en moyenne de 38,4 points par match sur 46,3% de tirs et 38,6% sur 3 points. Il a été joueur de la conférence de l’Ouest du mois de décembre.

Tout comme Harden est tombé sur des moments relativement difficiles, la co-star de la zone arrière Russell Westbrook a repris une grande partie du mou sur le terrain. Depuis le début de l’évanouissement de Harden en janvier, Westbrook affiche en moyenne 33,6 points (54,7% de tirs), 9,1 passes décisives et 8,7 rebonds par match.

Samedi, cette moyenne de 33,6 de Westbrook au cours des trois dernières semaines était n ° 2 dans l’ensemble de la NBA au cours de cette période – derrière seulement Kawhi Leonard (34,1) des Clippers de Los Angeles.

Mais il semble que le MVP 2017 travaille également pour sortir les Rockets du terrain. Après une difficile défaite le 15 janvier à domicile contre Portland, Westbrook a mené les Rockets lors d’une réunion d’équipe pour essayer de se concentrer. Cela semble porter ses fruits, puisque les Rockets (28-16) ont rebondi cette semaine avec des victoires consécutives après une séquence de quatre défaites consécutives.

Cela dit, compte tenu du fait que Westbrook en est à sa première saison à Houston et Harden de sa huitième, certains se sont peut-être demandé ce que Harden ressentait à propos d’un nouveau venu adoptant un style de leadership aussi agressif dans son équipe.

Selon Shams Charania de The Athletic, il y a une réponse simple: Harden l’adopte pleinement. Charania écrit:

Le récent tronçon perdant a conduit à plus de dialogue, et souvent Westbrook a mené la charge, sans aucun signe que Harden soit contrarié par tout cela. Au contraire, il y a une nouvelle proximité entre les deux. Cela contraste avec la saison dernière lorsque Harden et Chris Paul étaient en désaccord pendant certains points sur la façon dont les Rockets ont joué en attaque.

“Russell est un bon leader, et nous avons eu besoin de motivation”, a déclaré une source connaissant le message de Westbrook.

“A montré sa frustration, mais la salle a besoin du message”, a expliqué une autre personne.

Selon Charania, les récents messages de Westbrook à l’équipe – s’étendant bien au-delà de la scène d’après-match du 15 janvier – se sont concentrés sur la nécessité pour les Rockets de jouer ensemble avec un engagement à gagner, sans sentiments ni agendas individuels.

Charania rapporte:

Les joueurs des Rockets, les entraîneurs et les officiels d’équipes seraient convaincus que les récents efforts de Westbrook sont un signe fort de motivation et de leadership. Westbrook veut vraiment gagner, portant sa passion sur sa manche comme il le fait toujours, et il y a eu plusieurs messages passionnés de sa part en équipe, selon des sources.

Selon Charania, les commentaires de Westbrook ont ​​été faits dans l’espoir de développer de bonnes habitudes d’équipe au fil de la saison 2019-20.

Pour que les Rockets retrouvent leur statut attendu de candidat au titre NBA 2020, Harden doit sortir de son funk de janvier. Mais en supposant qu’il le fasse, c’est peut-être une bénédiction déguisée si le ralentissement de l’équipe a aidé Westbrook à prendre les rênes en tant que leader émotionnel – une position avec laquelle il semble plus à l’aise par rapport au Harden plus silencieux.

Les Rockets reviennent au basket dimanche après-midi à Denver (31-14), bien que Harden soit discutable pour jouer avec une cuisse gauche meurtrie. Le pourboire est prévu à 14 h 30. Heure centrale.

