James Harden chute efficace de 40 alors que les plus petits Rockets gagnent à nouveau

La récente récession semble être terminée pour le gardien des Rockets de Houston James Harden, qui a récolté 40 points lors de la victoire de 117-109 (score à la case) dimanche sur la Nouvelle-Orléans avec 50% de tirs sur le terrain et 46,7% avec 3 points.

C’était la première fois que Harden tirait à 50% ou mieux du terrain lors de ses 12 derniers matchs. Avant cela, fin décembre et début janvier, l’ancien joueur par excellence avait tiré 50% ou mieux en sept matchs consécutifs, un sommet en carrière.

Harden a également fait sept des 15 tentatives (46,7%) à partir de la plage de 3 points, ce qui représente un deuxième match consécutif dans lequel il a dépassé 40% depuis l’arrière de l’arc. Avant cela, l’actuel leader de la NBA n’avait dépassé les 40% sur 3 points qu’une seule fois lors de ses 10 derniers matchs.

La victoire de dimanche n’a pas été facile pour les Rockets trop petits, qui étaient à nouveau sans centre de départ Clint Capela en raison d’une blessure au talon. En l’absence de Capela, ils ont de nouveau fait glisser P.J. Tucker au centre et ont inséré Danuel House Jr. à la place habituelle de Tucker à l’avant.

Face à une grande équipe athlétique dans les Pélicans, les Rockets ont été largement rebondis, 63-43. L’attaquant des étoiles Brandon Ingram a mené la Nouvelle-Orléans avec 28 points et 12 rebonds, tandis que la recrue très prisée Zion Williamson a récolté 21 points et 10 rebonds à son sixième match en carrière.

Mais malgré l’énorme marge pour le jeu dans son ensemble, Harden et les Rockets l’ont relevé quand cela importait. Après que les Pélicans ont remporté la bataille de rebond en première mi-temps, 35-14, Houston les a rebondis en deuxième mi-temps. House a mené les Rockets avec 12 rebonds, un sommet en carrière, et il a également eu un poignard à 3 points dans la dernière minute pour ranger le match.

Harden a marqué le verre avec 10 rebonds et il a également mené les Rockets avec neuf passes décisives. Les Pélicans ont marqué seulement 16 points dans le dernier quart-temps du match, permettant à Houston de se retirer lentement.

Au point de vue de Harden sur les chiffres d’affaires, les Rockets n’en avaient que sept en équipe. C’est le deuxième match consécutif au cours duquel Houston a pris grand soin du ballon, l’ayant retourné six fois seulement lors de la victoire de vendredi contre Dallas.

Russell Westbrook a récolté 22 points et sept mentions d’aide, bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes après le match, car son pouce gauche était lourdement enveloppé. Il n’y a pas eu de mise à jour immédiate sur son statut, et Westbrook n’a pas fourni beaucoup de détails, à part souligner que la blessure s’est produite lorsqu’un joueur de Pelicans a glissé sur le ballon de basket et l’a frappé à la place.

Ben McLemore avait 22 points sur le banc de Houston, en tête avec un score de 4 sur 9 (44,4%) à partir de la plage de 3 points.

Dimanche a été la cinquième victoire en sept matchs des Rockets (31-18), alors qu’elle a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives pour les Pélicans (20-30).

Les Rockets reviennent à l’action mardi soir lorsque les Charlotte Hornets (16-33) visitent Houston. À ce stade, que ce soit pour des raisons de blessure, des négociations commerciales ou les deux, il semble peu probable que Capela joue dans ce match après avoir raté trois des quatre derniers concours de Houston au total. Le pourboire est prévu à 19 h. Au centre de Toyota Center.

