James Harden commence 2020 avec de nouvelles tresses, un look bandeau

La star des Houston Rockets James Harden a un nouveau look pour la nouvelle année.

Lors du premier match de l’équipe en 2020, Harden a émergé juste avant le début du match de vendredi contre Philadelphie avec des cheveux tressés et un bandeau.

Le leader de la NBA avait porté un sweat à capuche lors de son travail de tir d’avant-match sur le terrain du Toyota Center pour cacher le changement.

Connu pour sa longue barbe, Harden est devenu célèbre au fil des ans pour ses choix de mode audacieux et ses accessoires. En octobre, les Rockets ont littéralement déployé une piste de tapis rouge pour Harden et ses coéquipiers avant le match d’ouverture de la saison régulière.

Le nouveau look de vendredi était accompagné d’uniformes de retour des années 1990, que les Rockets portent chaque match du vendredi dans le cadre d’un thème Flashback vendredi honorant le 25e anniversaire de l’équipe titre 1994-95.

En ce qui concerne les Rockets (23-11), tout ce qui compte vraiment est de savoir si Harden – tresses et bandeau, ou autre – peut maintenir ses niveaux de production historiques. Harden est entré vendredi avec une moyenne de 38,2 points par match dans la saison 2019-20 à ce jour, ce qui serait le total le plus élevé de la saison de tous les joueurs de la NBA en 56 ans et le plus jamais enregistré par un gardien.

L’ancien joueur par excellence est également dans le top 10 de la ligue pour les passes décisives à 7,5 par match.

Harden a récemment été nommé Joueur de l’Ouest du mois pour les matchs de décembre, les Rockets remportant 10 des 14 matchs auxquels il a participé.

