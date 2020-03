James Harden compte 17 passes décisives en carrière

Le 24 mars 2017, la star des Houston Rockets, James Harden, a égalé son record de carrière avec 17 passes décisives lors d’une victoire à domicile de 117-107 (score de la boîte) contre Anthony Davis, DeMarcus Cousins ​​et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en visite.

Harden a réalisé une moyenne de 11,2 passes décisives en carrière au cours de la saison 2016-2017, qui était la première de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni à Houston. Étant donné que Chris Paul n’avait pas encore été acquis, Harden portait encore plus de fardeau de création de jeux et l’offense a éclaté avec lui dans ce rôle. En fin de compte, Houston a terminé avec la note offensive nette n ° 2 de la NBA (114,1).

Lors de la saison 2015-16 précédente avant l’arrivée d’Antoni et la déclaration de Harden comme meneur de l’équipe, les Rockets ont commis l’infraction n ° 7 de la ligue – avec une note offensive nette de 107,3.

Harden a terminé 2016-17 en tant que meneur de la ligue pour la première fois de sa carrière. En décembre 2019, Harden a dépassé le Temple de la renommée Calvin Murphy pour le n ° 1 sur la liste des passes décisives de la franchise Rockets.

Outre ses 17 passes décisives en carrière lors de cette victoire du 24 mars 2017 contre les Pélicans, Harden a également marqué un sommet de 38 points en 12 tirs sur 24 (50,0%) au Toyota Center – dont 5 des 12 sur 3 -des pointeurs (41,7%).

Les Pélicans avaient réduit l’avance à seulement deux points avec 1:45 à faire, mais Harden a mis fin au match en marquant huit points en moins de 30 secondes alors que Houston s’est amélioré à 50-22 lors de sa campagne 2016-17.

Les Rockets ont terminé la saison à 55-27 et à titre de tête de série no 3 dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest de 2017, ce qui représente une énorme amélioration par rapport à leur 41-41 ans avec une tête de série no 8 en 2016.

Harden a terminé deuxième lors du vote MVP 2017 de la NBA, le futur coéquipier Russell Westbrook réclamant la couronne.

