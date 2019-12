James Harden devient le défenseur des Houston Rockets

La superstar des Rockets, James Harden, est entrée dans l’histoire au premier quart de jeudi en enregistrant le numéro d’assistance 4 403 de son mandat à Houston. De manière appropriée, cela s'est produit dans la ville natale de Harden à Los Angeles, où les Rockets (18-9) ont affronté les Clippers (21-8) dans un affrontement de prétendus prétendants au titre de la NBA.

Cette aide – qui a conduit à un dunk pour le grand homme Clint Capela – a permis à Harden de dépasser le gardien du Temple de la renommée Calvin Murphy (4402) pour la tête des passes décisives de la franchise.

Entré jeudi, Harden était le meilleur buteur de la NBA cette saison avec 38,9 points par match. Cependant, sur la liste des points des Rockets, Harden (16 881) a devancé le marqueur n ° 2 Murphy (17 949) de près de 1 000 points et le marqueur n ° 1 Hakeem Olajuwon (26 511) de près de 10 000.

À bien des égards, il est symbolique pour Harden de faire passer Murphy sur la liste des aides avant la liste des points. Bien que le MVP 2018 soit vénéré pour son score, c'est la diversité de ses compétences et sa capacité à marquer et à faciliter qui a largement défini ses huit saisons à ce jour à Houston.

Murphy, qui travaille maintenant comme analyste pour le partenaire de télévision des Rockets AT&T SportsNet Southwest, a abordé l'histoire imminente de Harden lundi.

Les gens vont me demander s'il bat mon record. Premièrement, je le tiens depuis 50 ans. Peux tu croire ça? Tous mes contemporains sont partis, et ils parlent toujours de Calvin Murphy.

J'ai toujours dit que si l'un de mes records tombe, je veux qu'il soit battu par quelqu'un de qualité. Pas quelqu'un qui est intervenu accidentellement. James Harden est plus que qualifié pour battre l'un des records de Calvin Murphy.

Ce que j'aime chez James Harden, c'est que quand il fait quelque chose de cette ampleur, il m'emmène toujours avec moi, et je l'apprécie. … Le fait qu'il apprécie ce que nous avons fait avant lui me fait du bien. Cet homme a de la classe.

Lorsqu'on lui a demandé le week-end dernier de comparer Harden à d'autres stars actuelles de la NBA et à des candidats MVP, l'as défensif d'Orlando Magic Jonathan Isaac a souligné le décès de Harden comme une caractéristique distinctive.

"Je dirais qu'il est le plus difficile à ce jour, avec la façon dont il est capable d'impliquer tout le monde en plus d'avoir une excellente soirée de tir", a déclaré Isaac après les 54 points et sept passes décisives de Harden dans une victoire éclatante.

Quant aux leaders de tous les temps de la franchise en matière de statistiques cumulatives, Harden se classe également au premier rang en trois points faits et tentés.

Sauf blessure, le gardien de 30 ans devrait bientôt devenir le leader absolu des Rockets en lancers francs. Harden est entré dans le match de jeudi. 255 ont réussi des tirs répulsifs loin d'Olajuwon (5 121 à 5 376), mais avec une moyenne de 13,1 tentatives de lancers francs par match avec une précision de 88,4% et 55 matchs à jouer cette saison, Harden devrait facilement effacer la marque d'Olajuwon avant le La campagne 2019-20 est terminée.

Pour rappel, avant le match de jeudi, Harden avait effectué 312 lancers francs au cours des 27 premiers matchs des Rockets.

Avec Harden sous contrat pendant au moins 2021-2022, il aura toutes les chances de battre de nombreux autres records d'équipe dans les années à venir.

