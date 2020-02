James Harden dit qu’OKC aurait remporté le titre s’il n’avait pas été échangé en 2012

Lorsque le jeune trio Oklahoma City Thunder de James Harden, Kevin Durant et Russell Westbrook a perdu lors des finales NBA 2012 contre le Heat de Miami, l’héritage du groupe est devenu l’un des plus grands scénarios de l’histoire de la ligue.

Maintenant, avec chacun de ces joueurs dans leur prime, la question de savoir s’ils auraient pu gagner un titre en OKC est toujours posée.

Harden et Westbrook, qui incarnent la zone arrière des Houston Rockets, ont récemment réalisé une interview conjointe avec Mark Anthony Green de GQ. Harden a déclaré que le Thunder aurait pu gagner un championnat s’il n’avait pas été échangé aux Rockets en 2012.

“Ma troisième année, nous avons perdu en finale”, a déclaré Harden dans l’interview de GQ. «Et nous venons de quitter USA Basketball, remportant une médaille d’or. C’était destiné. Mais (explétif) arrive. “

Le trio de Harden, Durant et Westbrook était l’un des Big 3 les plus électriques et dynamiques de la ligue à l’époque. Lorsque le Thunder a perdu en finale, aucun des joueurs n’avait même 25 ans.

Au cours de chacune des trois saisons où Harden a joué en OKC, le Thunder a perdu contre les éventuels champions des Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks et Heat.

Alors que le groupe était bien ensemble, la séparation les a peut-être aidés à s’améliorer individuellement. Westbrook et Durant ont joué quatre autres saisons ensemble dans OKC avant que Durant ne rejoigne les Golden State Warriors en 2016. Durant, qui fait maintenant partie des Brooklyn Nets, a remporté le MVP en 2014. Il a remporté deux championnats avec les Warriors en 2017 et 2018.

Après le départ de Durant, Westbrook a connu trois des meilleures saisons individuelles de l’histoire de la ligue. Il a réussi un triple-double en moyenne en trois saisons consécutives et est le seul joueur, outre Oscar Robertson, à avoir réussi un triple-double en moyenne pour une saison.

Harden et Westbrook entameront la dernière partie de la saison jeudi alors que les Rockets affronteront les Golden State Warriors au Chase Center.

