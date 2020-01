James Harden est assis dimanche avec une ecchymose à la cuisse, douteux pour lundi

Le gardien des Houston Rockets James Harden a raté le match de dimanche à Denver en raison d’une contusion à la cuisse gauche, et il est douteux pour lundi dans l’Utah.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a confirmé la nouvelle lors de sa session médiatique d’avant-match avec les journalistes. Alors que la co-star de la zone arrière Russell Westbrook a joué dimanche contre les Nuggets, il devrait également être absent contre le Jazz, dans le cadre d’un plan d’entretien toute la saison après une opération au genou hors saison.

Après avoir établi des totaux de points record lors de ses deux derniers matchs, Eric Gordon a commencé dimanche à la place de Harden. Il semble que Gordon commencera également lundi, puisque Westbrook est absent et Harden douteux. Les deux matchs sont essentiels à la course aux séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, puisque Houston (28-16) est entré dimanche derrière Denver (31-14) et Utah (32-13).

Quant à Harden, il a subi sa blessure au troisième quart de la victoire de vendredi au Minnesota lorsque le centre des Timberwolves Karl-Anthony Towns l’a accidentellement frappé avec un genou à la cuisse.

Après la collision, Harden a gardé sa cuisse lâche en faisant du vélo d’exercice pendant ses minutes de banc avant de revenir jouer au quatrième quart. Mais tandis que Harden était au sol, il semblait manquer de sa mobilité habituelle.

Harden a marqué un point bas de la saison de 12 points contre les Timberwolves sur seulement 3 tirs sur 13 (23,1%) sur le terrain et 0 sur 6 sur 3 pointeurs.

Pour la saison 2019-2020, Harden est en tête de la NBA avec 36,1 points par match, et il est également 11e des passes décisives avec 7,3 par match.

