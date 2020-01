James Harden est brillant, même lorsqu’il tire des briques

Lundi soir, James Harden a marqué 29 points tout en effectuant une seule de ses 17 tentatives de trois points. Ces 16 ratés ont égalé un record NBA qui avait été accompli par Harden deux autres fois. Alors que les Rockets ont donné une avance de 17 points au quatrième trimestre au Thunder, il a montré à quel point son style de jeu pouvait être extrême et divertissant, même lorsqu’il ne fonctionnait pas près de son efficacité maximale.

Les Rockets ont battu une avance de 17 points au Thunder à domicile.

James Harden avait une fiche de 1-17 sur trois, à égalité pour les trois matchs les plus manqués dans un match de l’histoire de la NBA pic.twitter.com/Ph18XyjqKQ

– SportsCenter (@SportsCenter) 21 janvier 2020

Harden est très détesté pour sa façon de jouer. Bien qu’il soit connu comme l’un des joueurs les plus difficiles à garder dans la NBA, il manque d’attrait esthétique et frustre les fans avec son penchant pour l’achat de fautes. Il est détesté d’une manière que les joueurs de sa stature sont rarement, calomnié moins à cause des allégeances tribales, et plus parce qu’il n’est pas considéré comme très amusant à regarder.

Le point sur l’esthétique peut être discuté pour toujours; Je trouve Harden divertissant pour une autre raison. C’est un joueur très varié qui semble destiné, pour le meilleur ou pour le pire, à sa façon de jouer. L’expérience de regarder Harden est renforcée par le fait qu’il ne change pas. Un match de Harden en 60 points ressemble à un match où il rate un nombre absurde de tirs. Il ne peut jamais cesser d’être lui-même.

Seuls les joueurs de l’histoire peuvent tirer au moins 17 à 3 et en faire 2 ou moins:

9 janvier 1996:

Dennis Scott – 2/17 (11,8%)

13 janvier 2019:

James Harden – 1/17 (5,9%)

26 octobre 2019:

James Harden – 2/18 (11,1%)

20 janvier 2020:

James Harden – 1/17 (5,9%)

– Shane Young (@YoungNBA) 21 janvier 2020

Si Harden rate 10 trios d’affilée, il récupérera le ballon sur la possession suivante, isolera, dribblera le chronomètre et en tirera probablement trois autres même si un défenseur est à sa portée. S’il rate ce tir, il y a de fortes chances qu’il revienne sur le terrain offensivement et le reprenne. Quand il ne le fait pas, c’est probablement parce qu’il se dirige vers la jante pour tenter un lay-up tout en tirant une faute. Il recommencera ensuite à tirer trois fois.

Harden n’abandonne jamais. Lorsque d’autres joueurs se rendent compte qu’ils ont une mauvaise soirée de tir, ils acceptent que la chance ne soit pas avec eux et trouvent d’autres moyens de contribuer. Certains se concentrent plus sur la défense, ou abandonnent le ballon et travaillent pour obtenir des tirs plus faciles. La comparaison la plus proche à laquelle je peux penser pour l’insistance obstinée de Harden à sortir des affaissements est Kobe Bryant. Sans surprise, Bryant a également raté 16 tirs en un match et a le plus de tirs manqués de l’histoire de la NBA.

La plus grande différence entre eux est que Bryant manquerait de différentes manières. Il essaierait d’autres façons de marquer, d’autres angles et méthodes. S’il ne pouvait pas faire un type de tir, il passait à un autre. Si cela échouait, il tentait autre chose, même si cette autre chose était gardée par trois défenseurs. C’était un flingueur, mais créatif.

Durcir, cependant, ne semble jamais s’écarter du plan. Il n’y a aucune surprise à ce qu’il fera ensuite. Il ne commencera pas soudainement à utiliser moins le ballon et à faire des coupes dans les portes dérobées, ou à courir à la recherche d’espace. La question n’est jamais de savoir s’il va surprendre ses adversaires, mais si son tir va tomber.

Le succès de Harden est entièrement entre ses mains. Il peut être incontrôlable et entièrement surveillé du jour au lendemain, et cela n’a rien à voir avec le défenseur ou le plan créé pour l’arrêter. Son style a tellement façonné le jeu de basket-ball à son ensemble de compétences qu’il n’a pas à le changer pour personne. Puis, lorsque l’équipe s’effondre sur lui, il crée des opportunités pour ses coéquipiers.

Quand Harden passe une journée incroyable, cela ressemble vraiment au sommet du basket-ball individualiste. Il rétablit et élève les combats en tête-à-tête inhérents au jeu, que les défenses sont censées rendre inutiles, mais qui contiennent également le principe de base de tout sport: vaincre sa compétition. Harden prend ce principe dans un espace magnifique et profond. Il obtient son homme en tête-à-tête et lui prouve continuellement sa supériorité. Encore et encore, Harden est meilleur dans ce qu’il fait que les défenseurs. Chaque jeu qu’il joue est une déclaration de domination.

Sauf quand il passe une mauvaise journée, il devient une pitoyable figure. Ou peut-être que “pitoyable” n’est pas le bon mot. Il n’est pas non plus sympathique, car il n’y a pas de tristesse dans une mauvaise nuit Harden. Il n’y a pas de malheur incontournable. Il n’est pas exactement pris au piège en lui-même ou dans le plan. La façon dont il joue est un choix qu’il fait. Encore et encore.

Il vaut peut-être mieux dire que Harden est un personnage tragique. C’est un homme complet en lui-même, dont la plus grande force est aussi sa faiblesse. Il connaît son destin et y entre courageusement, quelle que soit la frustration qui peut l’attendre – pour lui, l’équipe et les fans. Il a une façon de jouer le jeu, et il jouera de cette façon. Certains jours, il rate 16 tirs, d’autres il peut marquer 62 points. Il reste tout de même Harden sous sa forme la plus pure, la seule façon dont il semble savoir exister.