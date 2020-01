James Harden et Houston Rockets remontent les listes de marchandises de la NBA

James Harden en tant qu’individu et les Houston Rockets en tant qu’organisation ont chacun légèrement progressé sur les listes officielles de la NBA des maillots de joueurs les plus populaires et des produits d’équipe.

Les ventes ont été calculées sur la base des ventes au magasin officiel de la NBA d’octobre 2019 à décembre 2019. Il s’agissait de la première mise à jour des ventes de la ligue depuis la fin de la saison régulière 2018-19.

Par rapport à il y a un an, Harden est passé du n ° 6 au n ° 5 dans les ventes de maillots, tandis que les Rockets sont passés du n ° 8 au n ° 7 dans les ventes par équipe.

Les Rockets sont l’une des trois seules équipes de la Conférence de l’Ouest dans le top 10 des ventes, rejoignant les Los Angeles Lakers et Golden State Warriors.

Par rapport aux ventes d’il y a deux saisons (2017-18), Harden et les Rockets sont passés respectivement du n ° 9 et du n ° 10 à leurs positions actuelles au n ° 5 et n ° 7 de la ligue.

En partie, les ventes plus élevées de 2019-2020 pourraient refléter les modifications intersaison de Houston à ses uniformes et l’ajout d’un nouveau logo secondaire.

Ils ne montrent pas non plus d’impact négatif sur les ventes de la controverse en Chine impliquant GM Daryl Morey, qui a eu lieu début octobre.

Le nouveau venu Russell Westbrook a vu ses ventes chuter au cours de la même période, passant des n ° 6 et n ° 7 des deux saisons précédentes à la n ° 13 des ventes de maillots en 2019-2020. Cependant, cette baisse pourrait être due au fait qu’il partage ses ventes à Houston avec un autre ancien MVP à Harden.

Après le départ de Westbrook, le Thunder d’Oklahoma City est passé du 7e rang des ventes de marchandises d’équipe au cours de chacune des deux dernières saisons à l’un des 10 meilleurs, ce qui reflète probablement l’absence de puissance vedette de l’équipe à la suite des échanges de Westbrook et de Paul George. .

En ce qui concerne le basket-ball, ce sera un affrontement étoilé samedi soir lorsque Harden, Westbrook et les Rockets (26-14) accueilleront LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles (33-8), leaders de la Conférence Ouest, à le premier jeu ABC en prime time de la saison 2019-20.

James et Davis se classent respectivement n ° 1 et n ° 8 sur la liste des ventes de maillots 2019-2020, tandis que les Lakers sont à nouveau n ° 1 des ventes globales par équipe.

