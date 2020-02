James Harden et Russell Westbrook: les titans créateurs des Rockets

Lorsque Russell Westbrook et James Harden sont à leur meilleur, ils créent un niveau de puissance de feu offensive qui est sans doute inégalé dans la NBA.

Et les Houston Rockets, la quatrième équipe classée de la Conférence de l’Ouest, se portent mieux grâce aux moyens d’acquérir leur seau arrière.

Les Rockets ont remporté leur cinquième victoire d’affilée mercredi, en battant les Grizzlies de Memphis, 140-112. Westbrook a récolté 33 points, un sommet, tout en saisissant neuf rebonds et en récoltant huit passes. Harden a marqué 30 points, tirant 56,3% du terrain et 58,3% de la ligne des 3 points.

Selon ESPN Stats & Info, le match a marqué la septième fois que Harden et Westbrook ont ​​chacun marqué 30 points ou plus; les Rockets ont une fiche de 6-1 dans les matchs où leur vedette arrière accomplit cet exploit.

Les Rockets ont été des leaders dans le boom de 3 points de la NBA, menant la ligue en tentatives de 3 points au cours des trois dernières saisons.

Et bien qu’ils soient encore au sommet de cette catégorie cette saison, ils ont découvert ce qui fonctionne vraiment le mieux pour eux: laisser Westbrook et Harden dominer les défenses dans l’oubli.

Depuis que les Rockets ont échangé Clint Capela avec les Hawks d’Atlanta, choisissant de jouer une petite balle avec P.J.Tucker au centre, le nouveau style de l’équipe a aidé à débloquer les compétences de Westbrook. Au cours du mois de février, Westbrook a récolté en moyenne 32,3 points par match et a tiré 54,2% du terrain, son plus haut pourcentage de la saison à ce jour.

N’ayant pas à nourrir un gros homme bas, les Rockets ont beaucoup d’espace pour travailler. En tant que l’un des meilleurs finisseurs de la ligue, Westbrook peut se rendre au panier pour des seaux faciles. Selon les statistiques de NBA.com, Westbrook tire 65,6% des tirs dans la zone réglementée ce mois-ci.

Westbrook a régulièrement mis en place des numéros de superstar tout au long de sa carrière. Mis à part Oscar Robertson, Westbrook est le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir réussi un triple double pour une saison – et il l’a fait trois saisons consécutives.

Le dernier tronçon sur lequel il a été, cependant, est différent. Il n’a sans doute jamais eu autant d’espace pour travailler auparavant. C’est comme s’il montrait au monde toute l’étendue de ce qu’il pouvait faire. Selon les statistiques de NBA.com, Westbrook est en tête de la NBA dans les entraînements par match (20,3) et marque 11,5 points par match.

Quant à Harden, le meilleur buteur de la ligue, il a continué de montrer pourquoi il est l’un des joueurs offensifs les plus qualifiés de tous les temps. Il marque en moyenne 33,0 points par match en février.

Le nouveau système des Rockets a particulièrement profité au tir à 3 points de Harden, qui a connu un marasme en janvier.

En janvier, Harden a tiré 27,0% de la ligne des 3 points, son deuxième pourcentage le plus bas de 3 points pour n’importe quel mois cette saison. En février, cependant, il a tiré à 39,3% en profondeur. Ce nombre est son deuxième record pour un mois derrière décembre, quand il a tiré 42,5% au-delà de l’arc.

À part LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles, Westbrook et Harden sont le meilleur duo de la ligue. Pour les joueurs jouant 10 minutes ou plus par match, Harden et Westbrook sont la seule paire de coéquipiers à se classer dans le top 10 pour le pourcentage d’utilisation.

Avec leur capacité à créer des tirs pour eux-mêmes et pour les autres, Westbrook et Harden ont la possibilité de mener les Rockets hors d’une difficile conférence de l’Ouest.

Les Rockets joueront les Boston Celtics au TD Garden samedi, avec un pourboire fixé à 20h30. EST.

