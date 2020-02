James Harden et Russell Westbrook rejoignent le duo emblématique de Houston

Les Houston Rockets ont la chance d’avoir un duo aussi talentueux à James Harden et Russell Westbrook. Leur performance exceptionnelle au cours des deux derniers matchs rappellerait à certains fans la domination d’un autre grand appariement présenté au cours des années 90.

Les statistiques de la NBA ont révélé après la domination de Houston de 140 à 112 sur les Grizzlies de Memphis que leur performance remonte à l’époque où Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler ont tous deux enfilé des maillots Rockets. C’était la première fois depuis longtemps qu’une paire de joueurs marquait plus de 30 points pour les Rockets en deux matchs consécutifs.

James Harden et Russell Westbrook ont ​​chacun marqué plus de 30 points lors de leurs deux derniers matchs joués ensemble. Le dernier duo @HoustonRockets avec plus de 30 points chacun en deux matchs consécutifs était Clyde Drexler et Hakeem Olajuwon (décembre 1995). @EliasSports pic.twitter.com/zihgUqGuNB

Certains fans peuvent même affirmer que cette réalisation est ahurissante à la fin de la saison. Harden et Westbrook sont tous deux des mastodontes offensifs exceptionnels qu’il ne serait pas étrange de s’attendre à ce que 30 points viennent des deux chaque soir.

Cependant, il est important de noter que c’est la première fois depuis longtemps que les deux jouent ensemble dans la même équipe. Ils ont dû s’habituer à nouveau aux tendances de l’autre au cours de la première moitié de la saison. Les fruits de leur travail commencent à apparaître car ils sont difficiles à contenir ensemble sur le sol.

Les fans de Rockets devraient se sentir excités que leur nouveau duo ait accompli quelque chose qui n’avait pas été fait depuis l’âge d’or d’Olajuwon. Les Rockets n’ont pas reniflé le trophée Larry O’Brien depuis leurs victoires consécutives en 1995 et 1996, et les fans ont faim de victoire. Les Rockets jouent en ce moment à un basket très attractif. Le fait qu’ils aient deux meilleurs chiens à la tête de l’équipe devrait rendre les fans enthousiasmés par leurs chances cette année.

Les choses s’améliorent définitivement pour les Rockets cette saison. Espérons que leur cœur ne sera pas brisé lors des séries éliminatoires.