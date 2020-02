James Harden et Russell Westbrook victorieux dans le match des étoiles de la NBA

Les stars des Houston Rockets et les anciens MVP de la ligue James Harden et Russell Westbrook ont ​​chacun terminé avec leur part de temps forts et une victoire lors du match des étoiles NBA 2020 à Chicago.

Les gardes de Houston ont concouru avec le Team LeBron, tel que rédigé par la star des Los Angeles Lakers et le meilleur électeur de votes de la Conférence de l’Ouest, LeBron James. L’équipe LeBron a remporté le match, 157-155 (score de la boîte), avec Harden enregistrant 11 points et six passes décisives en 17 minutes en tant que partant. Westbrook a récolté six points et trois rebonds en 27 minutes sur le banc.

Le joueur par excellence du jeu Kawhi Leonard a mené l’équipe LeBron avec 30 points et sept rebonds, tandis que le joueur par excellence de la ligue en titre, le joueur par excellence Giannis Antetokounmpo, a rythmé l’équipe Giannis avec 25 points, 11 rebonds et trois blocs.

Harden a frappé ce qui semblait être le pointeur à 3 points gagnant dans les derniers instants, mais il a été effacé lors d’un appel de faute offensif controversé dessiné par Kyle Lowry de Toronto. Finalement, Anthony Davis a décroché la victoire pour l’équipe de Harden et Westbrook avec un coup franc plus tard.

Il s’agissait du neuvième signe de tête des étoiles pour Westbrook et du huitième pour Harden, qui a frappé un crucial 3 points et deux lancers francs au quatrième quart pour aider à assurer la victoire. Harden a également contribué à plusieurs arrêts défensifs tardifs dans le poteau bas contre les goûts de l’attaquant torontois Pascal Siakam.

Harden était le seul partant de l’équipe LeBron avec un différentiel de points positif (+3) pendant ses minutes, et il faisait partie de la formation de clôture avec James, Leonard, Davis et l’ancien meneur des Paul Rockets Chris Paul.

Harden mène la NBA avec une moyenne de 35,3 points par match cette saison, avec 7,3 passes décisives. Pendant ce temps, Westbrook affiche une moyenne de 27,2 points, 8,0 rebonds et 7,2 passes décisives. Ils sont le duo le plus performant de la ligue et sont actuellement en passe de devenir la première paire de coéquipiers de l’histoire de la NBA avec en moyenne au moins 25 points et sept passes décisives.

Quant aux matchs de la saison régulière 2019-2020, les Rockets (34-20) seront de retour jeudi soir à Golden State (12-42). Ce match débute à 21 h 30. Central, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT.

Houston a entamé la pause des étoiles après avoir remporté cinq de ses sept derniers matchs, et cela aurait pu être six sinon le magnifique batteur de buzzer dimanche dernier contre Bojan Bogdanovic de l’Utah.

