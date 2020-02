James Harden explique pourquoi il pense qu’il est le meilleur joueur de la NBA

Dans une interview connue surtout pour son coup verbal apparent au MVP en titre Giannis Antetokounmpo, la star des Houston Rockets James Harden fait également la une des journaux pour se déclarer comme le meilleur joueur de la NBA.

Ce n’est ni nouveau ni surprenant, bien sûr. La confiance vient avec le territoire d’être parmi l’élite de la ligue, et Harden a mené la NBA en marquant pendant trois saisons consécutives. Plus tôt cette année, la légende à la retraite Dwyane Wade a qualifié Harden de «l’un des plus grands de tous les temps».

Mais ce qui est nouveau dans la dernière interview de Harden avec Rachel Nichols d’ESPN, c’est l’explication. Bien que Harden ne se classe pas en tête de la plupart des listes de MVP cette saison par les membres des médias, il dit qu’il a du respect là où cela compte le plus ⁠ – sous la forme de plans de match par des entraîneurs adverses.

Harden explique:

J’ai l’impression d’être le meilleur joueur. Tout au long de l’année, je ne vois pas de double équipes de personne d’autre. Peut-être Dame quand il fait un étirement incroyable, mais généralement vous voyez une équipe double après une soirée de 50 points ou une nuit de 60 points. Si j’ai une soirée de 18 points, le lendemain soir, je vois une double équipe, ce qui est plutôt cool.

La NBA ne l’a jamais vu auparavant en demi-terrain, donc j’essaie juste de trouver des moyens d’être super dans ce domaine. Mais vous ne voyez pas un autre joueur en double équipe. C’est totalement différent de tout autre joueur de cette ligue, ou probablement ça ne l’a jamais été.

Harden a également déclaré qu’il était très confiant dans sa capacité à mener les Rockets au championnat NBA 2020, tout comme il l’a fait en novembre.

Un signe positif récent pour Harden est que les équipes doubles deviennent plus difficiles à exécuter, maintenant que le passage permanent de Houston à une gamme plus petite a fourni un espacement supplémentaire au sol et des voies de circulation.

Lors de ses trois derniers matchs – toutes victoires à Houston à deux chiffres – Harden marque en moyenne 35,0 points par match avec une efficacité incroyable, tirant 56,3% sur le terrain et 50,0% sur 3 points. Il a également récolté 6,3 passes décisives, 6,0 rebonds et 1,7 interception par match au cours de cette manche.

Concernant la gamme plus petite, Harden a déclaré:

Cela nous donne plus d’espacement pour atteindre la jante et créer des opportunités pour nos coéquipiers.

Certes, Clint a été formidable pour nous ces dernières années. Je suis fier de lui, de la façon dont il a grandi en tant que joueur et en tant que personne. Maintenant, il a une autre opportunité à Atlanta. Mais c’est plus d’espacement, et c’est plus d’occasions pour nos gardes de conduire et d’être en mesure d’attaquer la jante, puis nous obtenons des tireurs. Donc c’est plutôt cool.

