James Harden fera don de nourriture à 4 800 familles de Houston

L’escorte James Harden, des Rockets, s’est associé à la chaîne de supermarchés Kroger pour fournir de la nourriture à 600 familles par semaine pendant les deux prochains mois, bien que l’initiative vise à atteindre 4 800 familles dans les communautés les plus vulnérables de Houston, qui ont été affectées la pandémie de coronavirus.

16/04/2020 à 14:10

Les dons seront distribués aux magasins de garde-manger qui desservent les résidents d’Alief (sud-ouest de Houston); Troisième quartier; Cinquième quartier; Sud-est et nord-ouest de la ville.

Tous les repas seront distribués par Kroger Houston en coopération avec la Houston Food Bank.

“Nous sommes fiers de nous associer à James Harden dans cet effort pour aider les familles locales dans le besoin “, a déclaré Joe Kelly, président de Kroger à Houston.

“Nous savons que de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts et à avoir de la nourriture sur la table. Il est de notre responsabilité de faire quelque chose”, a-t-il ajouté.

La contribution de Durcir Cela se fait par le biais de son organisme de bienfaisance, 3 The Harden Way, fondé avec sa mère, Nun Willis.

La fondation vise à combler les lacunes économiques et éducatives dans la région de Houston en fournissant un soutien financier aux étudiants très performants qui ont fait preuve de leadership au sein des communautés confrontées à des difficultés économiques.

westbrook se joint aux actions de solidarité

La base des étoiles des Houston Rockets, Russell Westbrook, a rejoint une nouvelle initiative visant à fournir 4,2 millions de masques et équipements de protection individuelle aux médecins des communautés afro-américaines les plus touchées par la pandémie de coronavirus.

Il s’agit du dernier d’une série de dons impulsés par Westbrook et sa Fondation au milieu de la crise de la pandémie de coronavirus.

Ses dons antérieurs ont aidé sa nouvelle ville de Houston, ainsi que sa ville natale de Los Angeles.

Neuf fois joueur des étoiles et ancien joueur le plus utile de la NBA (MVP), en moyenne 27,5 points; 8,0 rebonds et 7,0 passes décisives par match au cours de la saison 2019-2020, sa première avec les Rockets.

