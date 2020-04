James Harden fournira une semaine de nourriture à 5 000 familles de Houston

En réponse à l’impact du coronavirus (COVID-19) sur les communautés les plus vulnérables de Houston, la star des Houston Rockets, James Harden, s’associe à la chaîne d’épicerie Kroger pour fournir une semaine d’épicerie à 600 familles chaque semaine pendant les huit prochaines semaines.

L’initiative est conçue pour bénéficier à un total de 5 000 familles mal desservies dans la région de Houston. Les dons seront distribués aux garde-manger locaux desservant les résidents d’Alief (sud-ouest de Houston); Troisième quartier; Fifth Ward; Huoston du sud-est; et le nord-ouest de Houston. Les premières distributions auront lieu le 16 avril et se poursuivront jusqu’au 4 juin.

Les familles sélectionnées seront identifiées par chaque garde-manger participant pour recevoir une combinaison de viandes fraîches, de pain, de lait, de produits et de produits de base en conserve. Tous les produits d’épicerie seront distribués par Kroger Houston en coopération avec la Houston Food Bank.

“Nous sommes fiers de nous associer à James Harden dans cet effort pour aider les familles locales dans le besoin”, a déclaré Joe Kelley, président de Kroger à Houston. «Nous savons que de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts et à garder de la nourriture sur la table. C’est notre responsabilité de faire quelque chose. “

Harden apporte sa contribution par l’intermédiaire de son organisation caritative, 3 The Harden Way, fondée avec sa mère, Monja Willis.

Selon son énoncé de mission, 3 The Harden Way a été créé pour offrir des possibilités d’apprentissage supérieur. La fondation vise à combler les lacunes économiques et éducatives dans la région de Houston en fournissant un soutien financier aux étudiants très performants qui ont fait preuve de leadership au sein des communautés confrontées à des difficultés économiques.

