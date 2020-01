James Harden lève les Rockets sur Sixers avec un triple-double de 44 points

Poursuivant une série d’efficacité historique, James Harden a récolté 44 points, 11 aides et 11 rebonds lors d’une victoire de 118-108 des Rockets sur les Philadelphia 76ers vendredi soir à Houston (score de la boîte).

C’est le premier triple-double de la saison 2019-20 de Harden et le 43e de sa carrière actuellement de 11 ans et finalement au Temple de la renommée de la NBA.

Les Sixers ont une longueur considérable sur le périmètre sous la forme de Josh Richardson et Ben Simmons et ont parfois fait équipe avec Harden, mais rien ne semblait fonctionner contre Harden sur une base cohérente.

Associé à un sommet de 30 points de Clint Capela – beaucoup sur des lobes de Harden – et 20 de Russell Westbrook, cela a suffi pour envoyer les Rockets (24-11) à une quatrième victoire à domicile consécutive.

La victoire de vendredi a été particulièrement impressionnante, car elle est survenue à deux chiffres sur un prétendant potentiel au titre dans les 76ers (23-14) et a suivi une victoire encore plus importante plus tôt dans la semaine contre les Denver Nuggets (24-10).

Naturellement, Harden a aidé à clore le match télévisé à l’échelle nationale avec une paire de dagues à 3 points dans les trois dernières minutes.

Simmons a gardé les Sixers à distance de frappe avec un triple-double à lui avec 29 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Le long meneur de 6 pieds 10 pouces avait également quatre blocs et trois interceptions.

À travers 34 matchs cette saison, le nouveau tressé Harden a maintenant une moyenne de 38,4 points par match, ce qui serait le plus haut total de tous les joueurs de la NBA en 56 ans et le plus élevé par un gardien de tous les temps.

Mais ce qui est le plus remarquable, c’est l’efficacité. Vendredi, les 44 points de Harden ont été obtenus avec 13 tirs sur 24 (54,2%), dont 6 sur 12 (50,0%) sur 3 points. L’ancien joueur par excellence a maintenant une séquence de sept matchs consécutifs au cours de sa carrière, tirant au moins 50% du terrain.

Y compris le match de vendredi, Harden a tiré 50,0% ou mieux dans 17 de ses 34 matchs joués (50%) cette saison, après avoir réussi 23 de ses 78 matchs (29,5%) au cours de la saison 2018-19. Excluant une première chute de neuf matchs pour commencer cette saison, le joueur de 30 ans a maintenant terminé à 50,0% ou mieux du peloton lors de 16 de ses 25 derniers matchs (64%).

Harden a également réussi au moins quatre pointeurs à 3 points en 11 matchs consécutifs, avec une moyenne de 6,4 points à 3 points par match au cours de cette période, avec 49,6% de tirs par derrière l’arc.

Quelle que soit la raison, l’essentiel est que Harden est encore plus efficace en 2019-2020 qu’il ne l’était lors de sa saison de notation historique il y a un an – et les résultats s’améliorent encore plus à mesure que 2019-2020 avance.

Harden et les Rockets (24-11) ont maintenant quatre jours de repos consécutifs avant de reprendre le jeu mercredi soir à Atlanta contre les Hawks sans doute sous-employés (7-28). Après les matchs de vendredi, les Rockets sont à un demi-match des Denver Nuggets et des Los Angeles Clippers pour la deuxième place du classement de la Conférence Ouest.

Les Rockets pourront désormais profiter d’un week-end rare avant de reprendre l’entraînement lundi matin au Toyota Center.

