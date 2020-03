James Harden marque 50 pour la première fois

En mars 2020, la star des Houston Rockets, James Harden, a rendu les matchs de 50 points presque routiniers. Bien qu’il n’ait que 30 ans, l’ancien joueur par excellence occupe déjà le quatrième rang dans l’histoire de la NBA avec 23 matchs en carrière de 50 points ou plus, et il a mené la ligue en marquant pendant trois années consécutives.

Il y a cinq ans, Harden ne l’avait pas encore fait. Puis vint le 19 mars 2015, contre les Denver Nuggets.

Dans une victoire de 118-108 (score de la boîte), Harden a marqué 50 points en 12 tirs sur 27 (44,4%), et il a également obtenu un rebond de 10 équipes. Peut-être le meilleur de tous, Harden l’a fait devant un assortiment de légendes de la franchise dans les premières lignes du Toyota Center – puisque les Rockets célébraient le 20e anniversaire de leur équipe titre 1994-95 ce soir-là.

“C’est un groupe spécial là-bas”, a déclaré Harden cette nuit-là de la présence des anciens joueurs, titrée par le Hall of Famers Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. “Nous essayons de construire quelque chose de spécial comme ils l’ont fait, jouer un match devant eux était définitivement un honneur.”

Pour l’anniversaire, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a pris la parole lors d’une cérémonie sur le terrain à la mi-temps, tout comme l’ancien entraîneur-chef Rudy Tomjanovich et plusieurs autres icônes de la franchise. Cela a permis une expérience de jeu rare et une mi-temps plus longue que d’habitude pour les deux équipes, mais cela n’a pas refroidi Harden – qui a marqué 16 points au quatrième et dernier trimestre.

La victoire a amélioré Houston à 46-22 cette saison, et ils ont terminé à 56-26 – bon pour la tête de série n ° 2 de la Conférence Ouest.

“De toute évidence, il est probablement le MVP de la NBA cette année”, a déclaré le gardien de Denver Randy Foye à propos de Harden, qui a ajouté 22 lancers francs. «Il a fait un travail incroyable en créant et en accédant également à la ligne des lancers francs.»

Les joueurs de la ligue ont ensuite voté pour Harden en tant que MVP de la ligue à la fin de la saison 2014-15.

(Note de l’éditeur: Avec la saison 2019-20 en pause en raison de l’arrêt induit par le coronavirus de la NBA, nous revenons sur les moments clés de l’histoire de la franchise. Nous aurons plus de notre série Rockets Rewind à venir, car l’arrêt devrait durer au moins plusieurs semaines.)

