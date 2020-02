James Harden marque à nouveau 40 alors que les Rockets remportent un sixième match de huit

Le gardien des étoiles James Harden a récolté 40 points, 12 rebonds et neuf passes décisives alors que les Houston Rockets se sont retirés tard des Charlotte Hornets lors d’une victoire à domicile 125-110 (score de la boîte) mardi soir.

C’est la première fois depuis début janvier que le meilleur buteur de la NBA marque plus de 40 buts lors de matchs consécutifs, signalant que le MVP 2018 a clairement changé la donne après sa récente chute.

Harden est également en moyenne de 10,5 passes décisives par match au cours de ses deux dernières sorties, ce qui représente la première fois depuis ces matchs du 3 et 8 janvier qu’il a réalisé une moyenne de passes décisives sur une période de deux matchs.

Il s’agit de la sixième victoire en huit matchs des Rockets (32-18), qui ont surmonté un déficit à la mi-temps pour surclasser les Hornets (16-35) avec une marge de 16 points en seconde période. Charlotte a été menée par 20 points et 15 rebonds de Miles Bridges, un choix de loterie lors du repêchage de la NBA 2018.

Danuel House Jr. a propulsé les Rockets sous-dimensionnés avec 22 points et neuf rebonds, dont 6 sur 11 (54,5%) sur 3 pointeurs. P.J.Tucker a commencé au centre pour la quatrième fois en cinq matchs et a réussi un rebond de 10 rebonds avec 13 points, trois interceptions et trois blocs.

Les gardes Austin Rivers et Ben McLemore ont combiné pour 25 points sur un tir de 9 sur 18 (50%), dont six en 3 points. Eric Gordon a marqué 16 points mais a été très inefficace à cet égard, tirant 6 des 22 (27,3%) au total et un pire de la saison 0 sur 12 sur 3 points.

La défense de Houston s’est améliorée à mesure que le match de mardi avançait, le score des Hornets diminuant d’un trimestre à l’autre (34, 29, 25, 22).

Les Rockets étaient en désavantage numérique dans le match de mardi, avec le gardien des étoiles Russell Westbrook assis avec un pouce gauche foulé et le centre de départ habituel Clint Capela en raison d’une blessure au talon persistante.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a indiqué avant le match que Westbrook était susceptible de revenir pour le prochain match de l’équipe jeudi à Los Angeles. Il a également noté que Capela pourrait être disponible pour une partie du prochain match consécutif – jeudi contre les Lakers ou vendredi à Phoenix.

Cependant, le nom de Capela étant fréquemment mentionné dans les rumeurs commerciales pour le moment, il reste à voir s’il est toujours sur la liste. Le prochain match de Houston à Los Angeles débute à 21h30. Heure de Houston jeudi, soit plus de sept heures après la date limite commerciale 2019-20 de la NBA.

.