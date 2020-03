James Harden mène la NBA longue distance pour une autre année

La NBA Il a évolué au fil du temps depuis ses débuts au milieu du 20e siècle. Au cours de toutes les étapes de son existence, il a traversé différentes phases jusqu’à ce qu’il soit aujourd’hui essentiel d’avoir une équipe complète ou presque complète dans une franchise, avec des joueurs qui peuvent lancer et marquer à partir de la triple ligne.

Le moment est venu où même les pivots sont «contraints» d’apprendre à tirer trois pour être considérés, dans leur position, au sein de l’élite de la ligue (comme Joel Embiid, Nikola Jokic, Al Horford, Marc Gasol, Brook Lopez …). Un joueur capable de pénétrer le panier avec solidité et de maintenir un pourcentage approximatif de 30% en triples peut devenir imparable dans la NBA actuelle.

Cela, en bref, montre que le triple est l’un des éléments les plus importants du jeu actuel, et encore une fois, le plus grand spécialiste est au Texas. James Harden, dans la saison en cours avec les Houston Rockets, il a été le joueur avec le plus de points triples. Il représente en moyenne 4,44 triplets marqués par match, soit environ 12 points de «La Barba» provenant du périmètre.

Les dix joueurs avec le plus de triples marqués en NBA:

1- Ray Allen (1996-2014) 2973

2- Reggie Miller (1987-2005) 2560

3- Stephen Curry (2009-présent) 2495

4- Kyle Korver (2003-présent) 2437

5- James Harden (2009-présent) 2296

6- Vince Carter (1998-présent) 2290 pic.twitter.com/SnvIOM2VmK

La maîtrise de Harden de cette facette du jeu peut être mieux appréciée en regardant le deuxième joueur pour marquer plus de trois coups par match, qui est Damian Lillard (Portland Trail Blazers). La base atteint 3,90 triples, 0,50 de moins que Harden, qui est le seul qui dépasse la moyenne de 4. Les 10 joueurs qui ont triplé le plus cette saison sont:

10. Zach LaVine: 3.07

9. Kemba Walker: 3,30

8. Amenez les jeunes: 3,42

7. Devonte ‘Graham: 3,46

6. D’Angelo Russell: 3,51

5. Davis Bertans: 3,70

4. Duncan Robinson: 3,74

3. Buddy Hield: 3,81

2. Damian Lillard: 3,90

1. James Harden: 4.44

