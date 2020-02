James Harden rejoint la liste historique avec une séquence de 40 points contre les Celtics

Avec 42 points dans la victoire de mardi, la star des Houston Rockets, James Harden, n’est plus que le quatrième joueur de l’histoire de la ligue à marquer 40 points ou plus en trois matchs consécutifs contre les Celtics de Boston.

Harden rejoint les légendes de la NBA Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain, qui l’ont fait deux fois. Les Celtics sont sans doute la franchise la plus légendaire de la ligue, avec le plus de titres (17) de toutes les équipes.

Dirigée par l’entraîneur-chef actuel Brad Stevens et des défenseurs des ailes tels que Jaylen Brown, Marcus Smart et Jayson Tatum, Boston a eu la défense n ° 3 de la NBA (en classement net) cette saison et l’unité n ° 6 il y a un an. Cela rend les chiffres de Harden d’autant plus impressionnants.

Harden a marqué ses 42 points mardi sur seulement 19 tirs, titré par un score de 7 sur 16 (43,8%) sur 3 points. Le huit fois all-star et MVP 2018 a également rejoint la ligne des lancers francs 18 fois, soit 17 (94,4%).

Plus important encore, les chiffres de Harden ont été remportés par les Rockets (34-20), qui entrent maintenant dans la pause des étoiles avec un élan considérable, après avoir remporté cinq de leurs sept derniers matchs. La victoire de mardi au Toyota Center a mis fin à une séquence de sept victoires consécutives des Celtics (37-16).

Après avoir connu une longue crise en janvier, Harden a maintenant marqué 40 points ou plus dans trois de ses six matchs en février, et il a dépassé 47% des tirs depuis le terrain dans quatre d’entre eux. Il enregistre également en moyenne 8,3 passes décisives par match ce mois-ci, contre 6,5 en janvier.

Pour la saison 2019-20 à ce jour, Harden mène la ligue en marquant par une large marge à 35,3 points par match.

L’année dernière, Harden a également mené la NBA avec un record de carrière de 36,1 points par match, et il était encore meilleur contre Boston – avec une moyenne de 43,5 points (43,9% de tirs) contre les Celtics lors de leurs deux rencontres.

Cela a été un revirement impressionnant contre Smart et Brown, surtout si l’on considère que lors de la saison 2017-18 il y a deux ans, Harden n’a tiré que 28,9% du terrain contre Boston.

Les chiffres de Harden ont constamment stimulé son équipe, puisque les Rockets ont maintenant battu les Celtics quatre fois de suite. Ils chercheront à prolonger cette séquence plus tard ce mois-ci, lorsque Houston effectuera une visite de retour à Boston le 29 février. Ce match du samedi soir est une émission nationale sur ABC.

