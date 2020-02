James Harden, Russell Westbrook et Chris Paul partageront l’équipe d’étoiles

L’actuelle zone arrière de Houston et un ancien meneur des Rockets joueront tous ensemble dans la même équipe lors du match des étoiles NBA 2020.

James Harden, Russell Westbrook et Chris Paul ont tous été repêchés par LeBron James pour jouer avec «Team LeBron» lors du prochain match, qui aura lieu le dimanche 16 février à Chicago.

Harden commencera le match, tandis que Westbrook et Paul sont chacun des réservistes.

Les équipes ont été rédigées par James et Giannis Antetokounmpo, qui ont été considérés comme des «capitaines d’équipe» pour avoir le plus de votes de fans dans la Conférence de l’Ouest et la Conférence de l’Est, respectivement.

Antetokounmpo a pris un coup léger à Harden en repêchant Kemba Walker de Boston devant lui, disant qu’il voulait quelqu’un “qui va passer le ballon”. Antetokounmpo et Harden ont respectivement terminé premier et deuxième lors du vote MVP de la saison dernière.

Cette affirmation n’est cependant pas étayée par des données, car Harden se classe n ° 9 de la NBA en passes décisives à 7,3 par match, tandis que Walker est n ° 33 à 5,0.

Menés par deux anciens MVP, Harden et Westbrook ont ​​dirigé les Rockets (32-18) vers le quatrième record de l’Ouest en entrant jeudi.

Maintenant âgé de 30 ans, Harden est à nouveau en tête de la NBA avec 35,8 points par match, avec 7,3 passes décisives et 6,5 rebonds.

Pendant ce temps, Westbrook est dans le top 10 de la NBA en points (26,4) et passes décisives (7,4) par match, et il est également près du meilleur de la ligue parmi les gardes avec 8,0 rebonds par match. Il s’agit de la neuvième place en carrière des étoiles pour Westbrook, 31 ans, et la huitième pour Harden.

À Oklahoma City, Paul a mené le Thunder (31-20) à une surprenante n ° 6 au classement Ouest, avec des moyennes de 17,0 points, 6,6 passes décisives et 5,0 rebonds par match. Il s’agit de la 10e place des étoiles de la carrière de 34 ans, et sa première depuis 2016.

Paul a été échangé par les Rockets à Oklahoma City lors de la dernière intersaison dans l’affaire qui a amené Westbrook à Houston.

Les trois gardes sont de futurs membres du Temple de la renommée dont l’héritage de carrière est lié à au moins un autre membre du trio, ce qui en fait une occasion unique pour eux de tous jouer ensemble. Le match des étoiles débute à 19 h. Heure du centre le dimanche 16 février à Chicago.

