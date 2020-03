James Harden se classe troisième dans le nouveau sondage MVP sur la paille

Sur la base d’un nouveau sondage de paille de 70 membres des médias qui couvrent la NBA, la star des Houston Rockets et ancien MVP de la ligue, James Harden, se classe actuellement au troisième rang des MVP votant pour la saison 2019-2020.

Harden suit Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks et LeBron James des Los Angeles Lakers, qui se sont classés respectivement premier et deuxième au scrutin. Antetokounmpo a également remporté le prix la saison dernière.

Voici la méthodologie, comme expliqué par ESPN:

Pour rendre le processus de scrutin réaliste, ESPN a cherché à reproduire le plus fidèlement possible le processus de vote officiel de la ligue. Notre panel de vote MVP comprend un mélange d’écrivains beat locaux de toute la ligue, ainsi que des journalistes nationaux et internationaux, tout comme le fait la NBA à la fin de la saison régulière. Et, pour se conformer au système de vote de la NBA, chaque premier vote vaut 10 points, suivi de sept pour la deuxième place, cinq pour le troisième, trois pour le quatrième et un pour le cinquième.

Bien que Harden n’ait reçu aucun vote pour la première place, il a reçu deux votes pour la deuxième place – ce qui fait de lui le seul joueur autre qu’Antetokounmpo ou James à se classer parmi les deux premiers. Dans l’ensemble, Harden a terminé à la troisième place avec 220 points, après avoir effectué 56 des 70 scrutins.

Le profil de vote de Harden comprenait deux votes de deuxième place; 30 votes pour la troisième place; 16 votes pour la quatrième place; et huit votes pour la cinquième place.

En revanche, le gardien de Dallas Luka Doncic est à la quatrième place avec 171 points au total, avec zéro vote pour la deuxième place et 19 votes pour la troisième place. Doncic a mené Harden à la troisième place du sondage MVN de décembre sur ESPN, mais Harden semble avoir dépassé la star du Mavs au fil de la saison.

Harden mène actuellement la ligue avec une moyenne de 34,3 points par match, ce qui représente juste la troisième fois en plus de 30 ans qu’un joueur de la NBA a en moyenne au moins 34 points dans une saison. (Les deux autres étaient le 36,1 de Harden la saison dernière et le 35,4 de Kobe Bryant en 2005-06.)

Cependant, les résultats de l’équipe pour les Rockets de cette saison (40-24) ne sont pas aussi solides que les Bucks (53-12) ou les Lakers (49-14), ce qui explique en grande partie le classement actuel de Harden derrière Antetokounmpo et James.

Harden a terminé premier ou deuxième dans le vote MVP au cours de quatre des cinq dernières saisons, tel que déterminé par le panel d’électeurs des médias de la ligue.

